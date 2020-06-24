撿到住戶養的貂「索討1000元才還」！　早餐店威脅飼主：否則要上網賣掉

▲應幫寵物植入晶片，走失也比較好找回來。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

撿到別人家寵物，竟要求付1000元才還給主人！一名女網友表示，她家養了一隻稀有的「貂」，昨天寵物從家裡偷跑出去，全家趕快到街頭分散尋找，後來在一樓早餐店發現牠，本來懸著的心立刻放鬆下來，但當她想接回貂時，卻被早餐店老闆索討1000元，還威脅「否則要上網賣掉」。

飼主在臉書社團《爆怨公社》表示，發現貂不見的第一時間全家人就出門尋找，警衛透露，他似乎看到貂被一樓早餐店的老闆拾獲，於是他們一夥人趕到早餐店詢問，果然在店裡發現愛寵身影，不過，「他（老闆）卻說要我們給他1000元，否則他要上網賣掉」，當下他們雖然覺得不合理，但一心想著接回寵物，最後殺價到500元才達成協議。

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飼主付完500元並將貂接回家後，一路上越想越不對勁，本以為早餐店老闆看到走失的貂好心收留，怎料竟向主人討1000元「贖金」，還威脅要抓去賣掉，「請問這樣算是勒索嗎？」

▲老闆揚言要上網賣掉讓飼主很緊張。（圖／翻攝自爆怨公社）



網友回應，如果有替貂植入晶片，就能證明自己是牠飼主，當下應報警處理，錢已經付完就等於是雙方達成協議，「他不是靠開店在賺錢的，都靠侵占人家寵物收贖金才是他的本業」、「所以寵物還是要打晶片，如果要錢可以告他侵佔」、「所以我去路上抓狗，抓個十次就能賺一天」、「你應該當場報警，而且警衛是人證，應該也有監視器畫面。」

也有人勸飼主，雖然早餐店老闆的態度讓人不舒服，但至少貂有被對方撿到並妥善保管，能用500元找回寵物已經很值得，「我會給他，雖然他的做法不妥，但就當作買個教訓，我是不會因為500浪費時間在那邊告，能找到都是小事」、「老實說寵物走失500能回來我願意付，曾經我也走失過寵物最後找不回來別說500，5000我也不會猶豫。」