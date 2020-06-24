警總、竹聯「掛勾密件」曝光！黨國指派赴美殺人　江南案藏鏡人呼之欲出

圖、文／鏡週刊

政府積極推動轉型正義，戒嚴時期許多不為人知的檔案也逐一解密，本刊取得一份36年前警備總部執行一清專案的機密報告，詳細記載外省第一大幫派「竹聯幫」的歷史沿革、成員背景，以及和當時黨國等統治階層箝制社會的細節。

▲本刊取得警備總部發動一清專案時編列成冊的機密資料「竹聯幫組織沿革表」，裡頭記載著竹聯幫依附黨國政府的細節。下圖（翻攝中研院網頁）為警總原址，後由國防部接管使用。（圖／鏡週刊提供，下同）

為了查證文件真偽，本刊訪問竹聯幫要角「白狼」張安樂、柳茂川等人，他們亦證實若干情節，並娓娓道出不為人知的江南案內幕。該份文件也指出，包括國安局、調查局、軍方、媒體、蔣家親信等，都有竹聯幫成員的蹤影，統治階層放任甚至培植黑幫盤踞政府組織的黑歷史，隨著轉型正義的演進，也該被正視。

本刊近日取得36年前警備總部一清專案偵訊組編呈、當年被列為「機密」的「竹聯幫組織沿革表」，長達12張的內容詳細記載竹聯幫創幫到幾經興衰的過程，而從老大到幫眾都被鉅細靡遺列冊，也記錄陳啟禮、張安樂、柳茂川等幫內要角的動態，並提到黑幫成員加入政府組織擔任要職，等於揭露當年黨國與黑幫互相利用的史冊。

對於這份機密資料的內容，竹聯幫要角白狼張安樂告訴本刊：「這份資料反映出了當時的狀況，也有許多不為人知的幫內祕辛；至於描述我個人經歷的部分，有部分是事實，但也對其中一些資料存有疑慮，不過大致上可以幫助社會大眾了解黑幫與黨國的歷史脈絡。

本刊取得一份36年前一清專案時期，警備總部列為「機密」的「竹聯幫組織沿革表」，內容揭露竹聯幫與黨國統治階層互為所用、箝制人民，其中最為人知的案例莫過於「江南案」。1984年10月，擔任竹聯幫幫主的陳啟禮，被當時的國防部情報局局長汪希苓吸收成為情報員，受訓後奉命祕密前往美國，與吳敦、董桂森二人，執行刺殺《蔣經國傳》作者劉宜良（筆名江南，美籍華人），案情曝光後一度造成台美關係緊張。

當時的蔣經國政府為減輕國際壓力，在陳啟禮等人回台後，於1984年11月12日，由時任內政部長的吳伯雄責成警政署發動「一清專案」，逮捕陳啟禮、吳敦，同時對多達651個幫派、3,411人進行掃蕩，竹聯幫聲勢因此衰頹，就連汪希苓與情報局副局長胡儀敏、國防部情報局第三處副處長陳虎門等人，也因槍手在犯案後與情報局通話過程中一句「交易成功，將要慶功」，而遭到定罪。

但究竟誰才是江南案的幕後主使者？其實眾說紛紜。號稱「江南案」策劃人之一、與陳啟禮並稱竹聯幫「南陰北險」的柳茂川向本刊表示，劉宜良因寫《蔣經國傳》得罪蔣孝武，蔣孝武吸收陳啟禮，派陳赴美行凶。當年九月，柳先陪陳啟禮去劉宅勘查地形、規劃槍殺和逃亡路線，但陳臨時起意不想自己動手，找來吳敦和董桂森當槍手，持槍擊斃江南。

柳茂川指出，由於此事涉及國民黨權鬥，他也跟陳啟禮說，陳只是被黨國高層利用的棋子，隨時可能會被殺人滅口，因此建議陳啟禮錄製自白錄音帶自保，倘若他遭到拘捕，可交給信任的人協助作為呈堂證供，以保全性命。

當時人在美國發展的張安樂，則略顯哀怨地說：「得知陳啟禮到美國，找上與我一起開餐廳的董桂森，我就知道有甚麼事情要發生了，直到江南案爆出來後，陳回台就被抓走，我則是被FBI（美國聯邦調查局）約談盯上，最後還被關了10年。」

至於陳啟禮的自白錄音帶，張安樂則坦承說：「當時陳啟禮錄製完自白後，將錄音檔案備份了2、3卷，我知道這些檔案被保管在何處，最後被FBI掌握，大家才知道這件事跟當時的國民黨政府脫不了關係。其實直到現在，我跟汪希苓、陳虎門等人都還有交情，對於變成當時國民黨政府棄子一事，大家仍是心有不甘。」

除了張安樂、柳茂川等黑幫分子對被政府利用感到不滿，部分人士也認為，一清專案是蔣經國政府和蔣家成員，為了刺殺江南之事滅口，而下令整肅黑幫的專案，同時也是為蔣經國、蔣孝武父子脫罪。不過也有學者指出，該論點缺乏更進一步的人證、物證支持，甚至質疑蔣經國等人並非主謀，事件全是由情報局高層一手策劃。



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