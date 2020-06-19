國立大學教授「在家吸安」！警破門逮人他下場慘爆　2月後又忍不住持毒被抓包

▲高雄某國立大學教授吸毒被判刑，沒想到判決結果才剛出爐，又因持毒遭逮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄某國立大學葉姓教授因在家中吸食安非他命遭逮，橋頭地檢署也依法處分緩起訴，並要他完成戒癮治療，但他卻沒有按照規定完成，緩起訴因此撤銷，橋頭地院最後依違反毒品危害防制條例判他2個月徒刑。

根據判決，葉男是高雄某國立大學的教授，還曾赴美國攻讀博士，前途一片看好，但他卻在2019年4月17晚間，在家中吸食安非他命，被警方查獲，並依法送辦。橋頭地檢署檢察官事後處分緩起訴，並要求他要完成戒癮治療，但他卻不配合，緩起訴遭檢察官撤銷，並向橋頭地院聲請簡易判決處刑。

橋頭地院審理後認為，葉男漠視法律禁令吸毒，非常不應該，但因他坦承犯行，對社會造成的危害也是非常直接、重大，應該要著重在適當的醫學治療及心理矯正較為適當，因此將他判刑2個月，得易科罰金6萬元。全案可上訴。

孰料，判決結果才剛出爐2個月，葉男又在13日因持有安非他命被湖內警方查獲，警方訊後將他請回，後續則交由檢警偵辦中。

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