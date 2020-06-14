　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

北京直擊／果菜市場現搶購潮！民眾擔心漲價先屯貨：買一星期份量冰起來

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北京,社區,半封閉,防疫,菜市場。（圖／記者任以芳攝）

▲擔心漲價，北京小型菜市出現排隊人潮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導　

北京市連續兩日新增多起確診病例，由於病毒疑似自批發市場，目前京城六大批發市場通通關閉消毒，衝擊長期依賴批發市場進貨的蔬果店。《ETtoday新聞雲》記者實際走訪豐台區社區菜市場，發現一早就有民眾排隊買菜，葉菜類蔬果幾乎搶光光，剩下根莖類蔬果。

目前，北京一共有六大批發市場暫停營業，分別是新發地、京深海鮮、順鑫石門批發市場、懷柔區萬星、平谷區東寺渠農副產品市場以及朝陽區松榆東裡市場。其中，新發地批發市是北京70%最大供貨來源，影響上萬家菜市場、社區超市的供貨。

▼北京社區菜市場貨源緊張，剩下根莖類蔬果。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京,社區,半封閉,防疫,菜市場。（圖／記者任以芳攝）

《ETtoday新聞雲》記者實際走訪豐台區被半封閉的西羅園街道，發現開始出現排隊搶買蔬果現象。當地居民告訴記者，擔心大型批發市場關閉蔬菜會漲價，大家提前出來搶菜，至少買下一個禮拜份量回家冰存。記者現場觀察發現，居民搶買的葉菜類有限額配給，老闆採取平均販售方式，櫥櫃裡主要只有大蒜、蔥苗、四季豆、番薯根莖類蔬果。

走訪另一家社區超市，蔬菜幾乎一掃而空，反倒是水果貨源充足。工作人員告訴記者，「以前每天凌晨2點到4點都會去新發地市場採購蔬果，目前臨時關閉一時找不了貨源，從13日開始蔬菜都被搶光，剩下番茄、黃瓜等根莖類蔬果。」其他周邊店家擔心被感染，自己在店外拉起封鎖線，規定顧客只能站門口消費，由老闆把商品拿出店外。

▼北京部分小店外拉封鎖線，規定顧客站門口消費。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京,社區,半封閉,量體溫,武警。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京,社區,半封閉,量體溫,武警。（圖／記者任以芳攝）

▲大賣場海鮮區購買人潮明顯減少許多。（圖／記者任以芳攝）

除了小型菜市場供貨吃緊，大型賣場蔬果貨源暫時充足，《ETtoday新聞雲》記者發現蔬果區消費者比較多，海鮮區購買人潮明顯減少許多，活魚鮮蝦區乏人問津，原本進口鮭魚現切秤重區塊換成賣海帶、海蜇皮。工作人員告訴記者，「進口鮭魚13日前早就連夜下架，就算現在可以賣也缺貨，聽說是上面貨源都被政府查扣，不准銷售。」

▲▼ 北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

▲北京最大的新發地批發市場有大批公安武警維安（圖／記者任以芳攝）

目前，北京最大的新發地批發市場昨（13日）休市後，佔地千坪場地開始消毒、抽驗相關進口海產，周邊維安由公安武警接手，禁止攤商進入。當地政府已經開始擴大檢查，針對其他相關聯的社區、飯店、餐廳、食品做檢驗，相關人員也要做核酸檢測，預計等結果出爐加上隔離，至少半個月到21天後才有可能陸續恢復市場運營。北京市政府14日凌晨緊急從外省調派大量蔬果到京城，保證未來民生物資不短缺。

ET快訊
40歲女「嫁閨蜜25歲兒子」！戀愛2個月閃婚　姐妹淘變婆媳
金與正揚言動武！　撂狠話下一步「軍隊行動」：是時候和南韓訣別
27歲非裔男車上睡覺…遭白人警開槍射死！　再次引爆民眾怒火
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

超2000噸蔬果連夜進京救市 「新發地」名稱企業受波及改產地直接發貨

北京直擊／六大市場封鎖消毒！批發商自爆「沒人戴口罩」...以為疫情趨緩

北京直擊／果菜市場現搶購潮！民眾擔心漲價先屯貨：買一星期份量冰起來

北京「疫情大反彈」3天新增43本土確診！　官方稱「非常時期」急派專家

北京進入非常時期「海鮮市場藏毒」　中疾控專家：不要吃鮭魚生魚片！

浙江油罐車爆炸已釀18死！　「周邊瞬間全毀」車頭噴射100米

4歲女童玩玩具「電池少1個」　好奇塞進陰道...取出已生鏽！　

2天7確診！市委書記蔡奇：北京進入非常時期　中風險地區曝光

浙江油罐車「二次爆炸」恐怖影片曝光！小車幸運逃離　火海毀掉200房

不斷更新／浙江油罐車爆炸噴飛！10死117傷　「秒轟平廠房」二次爆炸

台中九寶媽「從19歲生到41歲」22年生9個後...決定結紮封肚！

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

異性知己都假的？下秒取代正宮　他戳破真相：互相喜歡只是沒說

楊丞琳頂15公斤假髮「巨型蔣小花」　分享卸妝過程...前後0差別！！

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

對決酸民！他挑戰女星IU減肥餐 吃完早餐秒放棄...午餐狂嗑燒烤

孕婦下腹出血！員警巡邏遇求助　急幫開道路程「15分鐘→4分鐘」

港湖女神高嘉瑜畢典「大走音」　飆唱《隱形的翅膀》學生嗨爆

10點了！汪「哀怨眼神」催睡覺　媽尷尬：我還在客廳想看劇耶XD

遶境出巡彰化「0暴力」破功　黑衣人狠揍大甲媽祖36執士團

超2000噸蔬果連夜進京救市 「新發地」名稱企業受波及改產地直接發貨

北京直擊／六大市場封鎖消毒！批發商自爆「沒人戴口罩」...以為疫情趨緩

北京直擊／果菜市場現搶購潮！民眾擔心漲價先屯貨：買一星期份量冰起來

北京「疫情大反彈」3天新增43本土確診！　官方稱「非常時期」急派專家

北京進入非常時期「海鮮市場藏毒」　中疾控專家：不要吃鮭魚生魚片！

浙江油罐車爆炸已釀18死！　「周邊瞬間全毀」車頭噴射100米

4歲女童玩玩具「電池少1個」　好奇塞進陰道...取出已生鏽！　

2天7確診！市委書記蔡奇：北京進入非常時期　中風險地區曝光

浙江油罐車「二次爆炸」恐怖影片曝光！小車幸運逃離　火海毀掉200房

不斷更新／浙江油罐車爆炸噴飛！10死117傷　「秒轟平廠房」二次爆炸

他想見父最後一面、頭七都被拒　陳時中被轟忘了人性

陳其邁、趙天麟「雙核心」啟動選舉　下午參與駁二「報復性消費」

北京疫情反彈「3天爆43例本土病例」　兩岸航班管制措施暫照舊

陳芯宜VR舞作《留給未來的殘影》獻亡弟　莫子儀一句台詞勾淚

海綿寶寶出櫃了！製作公司PO圖認「LGBTQ族群」網嗨翻：跟派大星在一起吧

台南霹靂特警攔截圍捕戰術奏效　成功逮捕毒鴛鴦通緝犯

奧斯塔羅12星座一周運勢0615-0621　摩羯好運無法擋、天秤有情感危機

子瑜自曝：不吃肉1年了！　「躺著俯拍下巴零贅肉」素顏無濾鏡也超正

票投起來！70家人氣農場角逐25名額「今晚截止」第二階段20日開始

佛洛伊德家屬向白人警提「民事訴訟」　律師：要他負起全部責任

中和中正路一排「深V車頭燈」！ 西施辣照瘋傳...老司機：嫂子很火

大陸熱門新聞

即／油罐車爆炸10死　廠房秒遭炸平

油罐車二次爆炸12死　恐怖影片曝光

浙江油罐車爆炸轟倒房屋　4死50傷

陸油罐車大爆炸　整排房屋成空殼

油罐車爆炸「瞬間全毀」　車頭噴射100米...已釀18死！

2天7確診！　市委書記蔡奇：北京進入非常時期

4歲女童電池塞進下體　取出後已生鏽！　

北京進入非常時期　中疾控專家建議：不要吃鮭魚生魚片！

善良妹中3300萬卻发現彩券是P的

北京「疫情大反彈」3天新增43本土確診！　

5歲男童白天遭爆頭亡！兇手才6歲

北京新發地市場淪陷！公安武警進駐封鎖

少女與「爸爸」產1子…又和「兒子」生龍鳳胎

女大生亂刀狂刺2位室友！校園霸凌引爆殺機

更多熱門

相關新聞

北京直擊／批發商自爆沒人戴口罩

北京直擊／批發商自爆沒人戴口罩

北京發生多起確診案件，疑似病毒源頭的新發地批發市場持續關閉，公安武警戒備森嚴，連帶另外五間批發果菜肉類市場全部關閉。《ETtoday新聞雲》記者直擊其中一間確診患者曾接觸的京深海鮮市場，同樣大門深鎖，少數攤商留在裡面整理善後。談到這次疫情爆發主因之一，有攤商私下向記者透露，「原以為疫情趨緩，不少市場批發商、採購民眾都沒戴口罩，造成後續傳染可能原因之一。」

北京「疫情大反彈」3天新增43本土確診！　

北京「疫情大反彈」3天新增43本土確診！　

北京進入非常時期　中疾控專家建議：不要吃鮭魚生魚片！

北京進入非常時期　中疾控專家建議：不要吃鮭魚生魚片！

2天7確診！　市委書記蔡奇：北京進入非常時期

2天7確診！　市委書記蔡奇：北京進入非常時期

疫情亮黃燈　北京西城調整風險等級

疫情亮黃燈　北京西城調整風險等級

關鍵字：

北京社區半封閉菜市場人潮搶買新發地

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不滿新歌被酸！郭采潔「PO網友正臉照」開嗆

台灣4:19發生6.0地震　民收國家級警報驚醒

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

筋肉爸爸外遇2次！筋肉媽媽也出軌：花6年才修復

霍建華「胸口藏超閃亮點」網放大笑了

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

即／油罐車爆炸10死　廠房秒遭炸平

韓粉凱道遊行空拍照曝！網看傻：可憐哪

鸚鵡將登陸全台甩大雨　鋒面下周接力

正妹DJ上空出門「真理褲新穿法」超噴血！

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

Lulu 10年前「校花級清純照」曝光

今年最大地震「國家級警報狂響」！氣象局回應了

高雄校園上呼吸道群聚感染　新冠肺炎初檢出爐

高雄女被鼠咬染漢他！全台7例分布曝

更多

最夯影音

更多
台中九寶媽「從19歲生到41歲」22年生9個後...決定結紮封肚！

台中九寶媽「從19歲生到41歲」22年生9個後...決定結紮封肚！
孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

異性知己都假的？下秒取代正宮　他戳破真相：互相喜歡只是沒說

異性知己都假的？下秒取代正宮　他戳破真相：互相喜歡只是沒說

楊丞琳頂15公斤假髮「巨型蔣小花」　分享卸妝過程...前後0差別！！

楊丞琳頂15公斤假髮「巨型蔣小花」　分享卸妝過程...前後0差別！！

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面