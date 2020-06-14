北京直擊／果菜市場現搶購潮！民眾擔心漲價先屯貨：買一星期份量冰起來

▲擔心漲價，北京小型菜市出現排隊人潮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

北京市連續兩日新增多起確診病例，由於病毒疑似自批發市場，目前京城六大批發市場通通關閉消毒，衝擊長期依賴批發市場進貨的蔬果店。《ETtoday新聞雲》記者實際走訪豐台區社區菜市場，發現一早就有民眾排隊買菜，葉菜類蔬果幾乎搶光光，剩下根莖類蔬果。

目前，北京一共有六大批發市場暫停營業，分別是新發地、京深海鮮、順鑫石門批發市場、懷柔區萬星、平谷區東寺渠農副產品市場以及朝陽區松榆東裡市場。其中，新發地批發市是北京70%最大供貨來源，影響上萬家菜市場、社區超市的供貨。

▼北京社區菜市場貨源緊張，剩下根莖類蔬果。（圖／記者任以芳攝）

《ETtoday新聞雲》記者實際走訪豐台區被半封閉的西羅園街道，發現開始出現排隊搶買蔬果現象。當地居民告訴記者，擔心大型批發市場關閉蔬菜會漲價，大家提前出來搶菜，至少買下一個禮拜份量回家冰存。記者現場觀察發現，居民搶買的葉菜類有限額配給，老闆採取平均販售方式，櫥櫃裡主要只有大蒜、蔥苗、四季豆、番薯根莖類蔬果。

走訪另一家社區超市，蔬菜幾乎一掃而空，反倒是水果貨源充足。工作人員告訴記者，「以前每天凌晨2點到4點都會去新發地市場採購蔬果，目前臨時關閉一時找不了貨源，從13日開始蔬菜都被搶光，剩下番茄、黃瓜等根莖類蔬果。」其他周邊店家擔心被感染，自己在店外拉起封鎖線，規定顧客只能站門口消費，由老闆把商品拿出店外。

▼北京部分小店外拉封鎖線，規定顧客站門口消費。（圖／記者任以芳攝）

▲大賣場海鮮區購買人潮明顯減少許多。（圖／記者任以芳攝）

除了小型菜市場供貨吃緊，大型賣場蔬果貨源暫時充足，《ETtoday新聞雲》記者發現蔬果區消費者比較多，海鮮區購買人潮明顯減少許多，活魚鮮蝦區乏人問津，原本進口鮭魚現切秤重區塊換成賣海帶、海蜇皮。工作人員告訴記者，「進口鮭魚13日前早就連夜下架，就算現在可以賣也缺貨，聽說是上面貨源都被政府查扣，不准銷售。」

▲北京最大的新發地批發市場有大批公安武警維安（圖／記者任以芳攝）

目前，北京最大的新發地批發市場昨（13日）休市後，佔地千坪場地開始消毒、抽驗相關進口海產，周邊維安由公安武警接手，禁止攤商進入。當地政府已經開始擴大檢查，針對其他相關聯的社區、飯店、餐廳、食品做檢驗，相關人員也要做核酸檢測，預計等結果出爐加上隔離，至少半個月到21天後才有可能陸續恢復市場運營。北京市政府14日凌晨緊急從外省調派大量蔬果到京城，保證未來民生物資不短缺。