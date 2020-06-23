iOS 14、iPadOS 14致敬安卓？達人：其實是優化　

▲iOS 14。（圖／取自YouTube／Apple）

記者邱倢芯／台北報導

Apple於今（23）日凌晨1點舉行線上開發者大會（WWDC），iPhone最新作業系統iOS 14也隨之亮相。在iOS 14亮相後，有不少人認為，這次有許多功能都是致敬安卓作業系統，不過3C達人廖阿輝認為，要說 iOS 14借鑒了許多 Android 的功能是沒錯，不過其實有更多是優化了許多安卓既有的功能。

廖阿輝舉例，像是Apple Pencil的手寫功能，新iPadOS將會支援手寫轉換成文字檔，這項功能其實安卓系列的產品就已支援；不過Apple的這項功能更加優化，要刪除文字可以劃掉直接刪除輸入文字。

此外，手寫輸入偵測內容也相當吸引人，例如當用戶使用Apple Pencil手寫輸入日期時，系統就會直接跳出日曆，對於用戶來說，使用上更加方便。

另外像是Widget小工具的統一設計用語，以及智慧疊放，這些功能也是不錯的設計；廖阿輝表示，隱私提醒的部份，在右上角直接顏色點顯示視訊和喇叭的調用也不錯。

廖阿輝強調，「要說iOS 14借鑒了許多Android的功能是沒錯，但更多的是實現了多年許多人一直覺得『如果這樣樣那會更好用的 Android 功能』的改進版本。」