程宇姦殺南港小模「今上午10點」二審宣判！　一審免死當庭露得意微笑

▲程宇犯案後不停說謊逃罪。（圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

南港小模命案兇嫌程宇今日（23）上午10點將接受高等法院宣判，他一審遭判無期徒刑，得知免死後當庭露出囂張微笑，檢方則上訴求處死刑，程宇接受高院審理時大改先前說法，聲稱自己沒有殺害陳姓女模，還要求接受精神鑑定，高院預訂今日10點就會給出判決。

據了解，起初警方找上程宇時，他便避重就輕甚至不停扯謊，後來得知一直設法脫罪，可能最後會害自己被判死刑，於是鬆口承認自己殺害對方，並且將當時22歲女友梁思惠也拖下水，聲稱自己是受到指使才犯下重罪。

警方將程宇帶回偵訊，釐清案發過程，程宇一開始以拍廣告為由開出5000元時薪約陳女見面，誘騙到地下室陰暗處後就是一陣痛毆，並且徒手勒暈對方，隨後進行性侵，過程中陳女驚醒，他竟使用包包背帶勒住對方頸部，確定斷氣後才鬆手，並將遺體藏在停車場牆壁夾縫處，還拿走陳女身上的財物、手機、信用卡等等。

▲犯案後用陳女的錢跑去住五星級飯店。（圖／資料照）



程宇犯後態度相當冷靜，還用陳女的金錢帶女友梁思惠逛街撒幣，並搭高鐵到台中住在五星級飯店，當晚還到逢甲夜市享受美食，在他大玩特玩的同時，還一邊用陳女手機傳訊息給對方姊姊，製造陳女還活著的假象，但用字遣詞太過突兀馬上就被識破，眼見紙快要包不住火，他只好把手機丟在飯店便趕快逃跑。

程宇被逮後反咬梁思惠才是主謀，自己只是受到指使才犯案。檢警調查後發現，梁思惠與陳女原本是好閨蜜，但沒有任何證據顯示她有參與犯罪過程，只是無辜被拖下水，因此將她當庭釋放，但限制出境、出海及限制住居。

士林地方法院2018年7月10日上午11點宣判，程宇被判無期徒刑「免死」，法官表示，程宇並非預謀殺人，做案工具包包背帶也不是事先準備好，且手段並非最殘暴，所以判無期徒刑而不是死刑。程宇聽完宣判後態度輕浮，甚至還露出詭異微笑，相當得意自己逃過一死，檢方認為他毫無悔意，隨後上訴仍求處程宇死刑，高等法院將在今天上午10點進行宣判。