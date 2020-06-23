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LOGO與「KY」潤滑液撞名　國民黨青年部回應了

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國民黨青年部的LOGO與知名潤滑液品牌「KY」撞名，引起網友熱議。（翻攝自Oliver Liu臉書）

圖、文／鏡週刊

國民黨青年部（KMT Youth Dept）去年設計新LOGO，縮寫「KY」正好與知名潤滑液撞名，國民黨前青年團總團長劉昱佑今（21日）在臉書提及此事，意外引起網友熱議，國民黨青年部稍早也做出回應。

劉昱佑在個人臉書指出，一直覺得很眼熟國民黨青年部的LOGO很眼熟，原來跟某品牌潤滑劑有點像，不過他認為黨青的角色定位真該如此，就是要當黨內的潤滑劑，也要提倡「組織透明、做人不油膩」，用潤滑液品牌比喻國民黨青年團「KY」，讓他認為「意外很適合」。

文章一出吸引網友留言討論，「果然是年輕人啊」「KY很容易乾，難怪國民黨狀況一直不太好」「難怪人才這麼容易乾」「這算不算抄襲？感覺很像哎」。

對此，國民黨青年部也在臉書做出回應，解釋國民黨青年部的英文縮寫正好是「KMTY」，代表「國民黨（KMT）」「青年（Youth）」。LOGO設計也是將「KMTY」作為元素融入LOGO內，代表國民黨（K=KMT）、青年（Youth=Y），而視覺上看起來就變成「KY」二字。

國民黨青年部表示，「作為政黨內的青年部門，我們一直都自許能夠成為黨的防腐劑與改革催化劑，更可以成為百年大黨與年輕世代的潤滑劑。」至於與知名潤滑液「撞名」，其實也是青年部門能夠扮演的角色，像是對於婚姻平權、反送中、六四等人權議題與進步價值的關注，就是青年部作為「潤滑劑」能夠努力去溝通的部分。

對於網友的玩笑、指教與批評，青年部也說，一定會把這些關注都化為動力，持續扮演起「防腐劑+改革催化劑+世代潤滑劑」的功能。

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