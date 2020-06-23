文化大學大亂鬥！董事會派系爭權殺紅眼　2.5萬名師生恐斷糧

▲文化大學目前約有2.5萬名學生，因為產權問題，下學期恐造成大忠館美食廣場關門，上萬名學生未來恐怕沒飯可吃。（圖／黃威彬攝）

圖、文／鏡週刊

文化大學董事長張鏡湖去年11月25日過世後，董事會兩派對立嚴重，造成新任董事長難產，而派系恩怨，使得文大收不到大忠館美食廣場每年近千萬租金，而是校內另一個「華岡興業基金會」子公司「長泰」所收取，但長泰因違法設立遭撤銷，等於美食廣場無人管理，隨時可能關門，文化2萬5千多名學生將來吃飯成恐成問題。

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「下個學期開始，文化的學生可能會沒飯吃。」就讀新聞系的Tom表示，最近聽到消息，因學校鬥爭牽涉產權問題，大忠館美食廣場隨時可能關門。他想起大忠館過去曾拉布條寫著「華岡興業之產權禁止進入」，擔心大人的鬥爭將危及到全校師生吃飯權益。

▲多名學生因為擔心下學期可能會「斷糧」，憤而向本刊投訴文化大學董事會之間的爭紛，竟波及無辜的學生。（圖／張文玠攝）

政治系大三學生Jack說，文化位處陽明山上，地狹人稠，每次吃飯總是萬人爭食，「比7月半大拜拜還可怕」。他說美食廣場共3樓層、有20多家廠商業者，提供各式餐點，不用外出就能解決民生問題。「希望學校紛爭不要連累無辜學生！」Jack直言。

本刊調查，大忠館產權不屬於文化大學，而是隸屬「華岡興業基金會」。特殊的是，「華岡興業」設立用意是輔助文大辦學，籌措資金；「華岡興業」名下因此擁有學校「大忠館」及「大慈館」。

根據內部人士指出，目前「華岡興業基金會」由執行董事張冠群把持，他同時也是文大董事會中的「反張派」，打算以大忠館美食廣場合約醞釀另一波風暴。

面對外界指控，本刊記者多次聯繫張冠群，都未聯絡上他本人。記者嘗試聯絡其子張家基，並透過FB、IG等方式留言，同時致電「悠達天下」公司，接電話的一位女子表示，張總經理已經下班，無法聯繫上本人。

▲中國文化大學，創建於1962年，創辦人張其昀博士曾任教育部長，多年辛苦辦學，成為私校著名品牌。（圖／報系資料照）

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