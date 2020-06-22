「小腹越坐越大」是因為上班太認真！　地雷習慣曝：飽足感瞬間降低

▲吃飯不專心會降低飽足感，越吃越多小腹就變大。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

上班族最怕就是屁股越坐越大，甚至不知不覺變成小腹婆！台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里與前主播蔡逸帆創立YouTube頻道《里帆不煩》，日前討論OL最怕的久坐問題，揭曉肚子越坐越大的背後原因。

影片提到，很多認真的上班族連中午吃飯時間都還在工作，一邊用電腦一邊吃便當，但其實這正是發胖元凶，因為用餐同時分心做其他的事，其實會害身體的飽足感降低，導致不小心吃進過多的量，甚至剛吃完飯就開始嘴饞，忍不住喝飲料、吃零食，所以吃飯就要專心吃，「上班太認真」正是害肚子越來越大的兇手。

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▲吃飽就坐著繼續工作害脂肪更容易堆積。（示意圖／記者李佳蓉攝）



劉怡里表示，英國大學也針對此事研究，將實驗對象分為A、B組，兩組都給他們同樣分量與種類的食物，一邊用電腦一邊吃飯的A組，用餐完畢後覺得沒什麼飽足感，過30分鐘後就想要吃零食；專心吃飯、不一心二用的B組情況則相反，吃得很滿足，也延長了中午的飽足感，到了下午就不會一直嘴饞。

她也提到，不少上班族吃飽飯就是繼續坐著，不太會起來走動，所以脂肪容易堆積在腹部，形成小腹凸出甚至脂肪肝，如果吃飯的時候又不專心，沒好好享受食物與用餐過程，反而會無意間吃太快、吃太多，使得脂肪堆積情形更加嚴重。

網友回應，「害我暫停，吃飽了再看」、「我都肥胖在肚子居多，臉頰也是圓潤了，唉呀～筆記起來！1. 適當運動 2. 專心用餐 3.飯後不要坐著」、「看完後真心覺得要下定決心做運動了～要不然上班日都是這樣一直循環很難瘦。」