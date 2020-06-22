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沒有專業相機也沒關係　攝影師教你用iPhone拍出超美太陽軌跡

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▲▼攝影師教你用iPhone拍出超美太陽軌跡。（圖／施信鋒提供）

▲專業攝影師教你用iPhone拍出超美太陽軌跡。（圖／施信鋒提供）

記者邱倢芯／台北報導

有參與昨（21）日天文盛事「日全蝕」的人一定曾嘗試著用手機拍攝太陽，不過一定會發現這一類的天文景色幾乎無法使用手機就可完整拍攝；擅長用iPhone拍攝各種生態和自然景觀的攝影師施信鋒，這次就要分享如何使用iPhone，並搭配上輔助器材與訣竅，拍攝出太陽軌跡。

事前準備
1. 穩定的腳架跟手機夾座一組
2. 巴德膜或者減光濾鏡(ND1024左右即可)

施信鋒指出，雖然巴德膜有更好的減光效果，但考慮到並不是拍特寫，廣角帶景的拍攝太陽勢必不會有太多的細節，所以選擇更泛用的減光濾鏡可能較理想，而如何把相機用的濾鏡穩定套在相機上就是個課題。

施信鋒這次使用的是STC的濾鏡，只要準備一個背面平整的手機套，然後將接環貼在合適的位置即可。

▲▼攝影師教你用iPhone拍出超美太陽軌跡。（圖／施信鋒提供）

▲▼黏貼平整就可以將濾鏡穩定鎖上不漏光（上圖），裝上nd1024的減光鏡就變成幾乎不透光的狀況（下圖）。（圖／施信鋒提供）

▲▼攝影師教你用iPhone拍出超美太陽軌跡。（圖／施信鋒提供）

拍攝技巧
施信鋒表示，事前必須預測好太陽持續西落的軌跡，在太陽尚未完全落下前拍攝好底圖（太陽落下後才拍攝，會影響到背景的曝光），接著安裝上減光濾鏡等待太陽落下的時刻。

裝上濾鏡後，因為高度減光的關係，畫面會變成一片黑，只會看到太陽一個光點，用內建相機會啟動夜間模式，所以必須改用第三方App如Pro Cam 7來手動拍攝，先對焦在太陽上，如果成功對焦就會出現日食的形狀，要不然就會變成圓圓的一坨白光，接著將ISO值調至最低，快門速度調到日蝕能正確曝光的狀態。

▼拍攝的畫面只會有太陽小小的光點，畫面其餘全暗。（圖／施信鋒提供）

▲▼攝影師教你用iPhone拍出超美太陽軌跡。（圖／施信鋒提供）

施信鋒指出，成功拍下後要特別注意別讓手機畫面持續開啟，因為太陽的高熱會讓手機過熱而無法使用，所以拍攝完成會先關掉螢幕，然後準備一個遮光用的套子蓋在手機上頭，每隔三到五分鐘就再打開拍攝一次，此時請小心不要動到腳架，持續重複到日環食完成。

後期製作
成功拍攝完成應該會得到一張曝光正確的底圖，然後一組間隔拍攝的太陽日環食照片，使用後製軟體，如Pixlr或者Snapseed的重複曝光功能，先將底圖稍微調暗（這樣貼上太陽更明顯），接著只要依序將太陽慢慢疊上去就完成了。

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