市府派突襲失敗！台北畜產董事離席抗議　保住葉文忠董事長一職

▲台北畜產公司董事長葉文忠。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北畜產公司22日上午召開董事會，由於現任董事長葉文忠在2017年士林農會選舉期間涉嫌賄選，一審判處有期徒刑5月，柯市府打算以此為由順勢解除畜產董事長的職位。不過葉文忠受訪表示，原本董事會有11人全部到齊，後來農會4名董事離席抗議，現場只剩7個人，未達3分之2、8人出席，因此解職提案無效。

葉文忠因被控在2017年士林農會選舉期間涉嫌賄選，上月士林地方法院，依農會法交付不正利益罪，一審判處有期徒刑5月。據傳柯市府順勢以葉遭判刑有罪為由，在22日畜產公司董事會，由市府官股的常董提臨時提案，解除葉文忠職務，並規劃指派前畜產公司董事長、前士林農會理事長郭萬清，替換市府常董後再擔任董事長。

柯文哲22日出席活動時，被問到葉文忠是否被換掉？柯文哲回應，「唉，問題是我們還是要表態，一審判決不處理，市政府面子上也不好看」。至於董事席位給民間嗎？柯文哲未回應。

葉文忠在董事會後受訪表示，會中確實有人提出解職臨時提案，原本董事會11人全部到齊，由於董事認為重大議案應提早提出，「但是臨時丟出來，沒有討論空間」，所以農會4名董事離席抗議，現場只剩7個人，未達3分之2、也就是8人出席，最後解職案決議無效。

葉文忠認為，官司目前在一審，而且法官沒有任何證據，判刑真的很離譜，就是因為沒有證據，才判易科罰金，這已經是最重的判決。

葉文忠強調，他自己不是代表市政府的官股，純粹代表士林區農會，因為士林區農會投資34％股份，管理投資財產，長期士林區農會反對派做文章，把他拉下來，在明年三月選舉比較有空間，他強調，無論便民措施、農機借用等，農民反映相當好，如果反對派不這樣搞完全沒有機會競爭，他並表示，反對派指的就是郭萬清派。

至於未來柯市府恐再有攻防？葉文忠說「不要問我，應該問市政府」。對於市府作法，葉表示，「我覺得當然會不舒服」，反正一切依法令規定，擔任這個職務也是依法去做。

北市府副發言人黃瀞瑩表示，針對葉文忠的一審判決，市府表達一個態度，後續如何處置會繼續討論；對於葉文忠表達不舒服，北市府予以尊重。