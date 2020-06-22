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玉林狗肉節21日舉行　攤販不戴口罩處理狗肉！客人徒手選肉

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▲▼玉林狗肉節。（圖／翻攝自搜狐）

▲玉林狗肉節一直以來都備受國際爭議。（圖／翻攝自搜狐）

實習記者施怡妏／綜合報導

大陸廣西玉林有「狗肉節」風俗，每年6月還有「玉林荔枝狗肉節」，多年來備受爭議。今年遇到新冠病毒，仍於21日如期舉行。當地的攤販們一字排開的斬剁狗肉，但許多肉販沒有穿上防護衣，甚至連口罩都沒有戴，無視疫情的存在；然而這些被宰殺的狗，許多都是流浪狗或是偷來的狗，有些狗身上還有嚴重的皮膚病。

根據《搜狐》報導，玉林狗肉節於21日開始為期一個禮拜，許多網友在網路上分享照片，許多肉販們無視防疫規定，沒有穿著防護衣，沒有配戴口罩、手套等，且現場人擠人，攤販之間也沒有保持安全社交距離，斬肉時還會與旁人交談，民眾在選肉時，甚至還徒手觸碰肉品，整個市場裡似乎沒有人在乎疫情規定。

▲▼玉林狗肉節。（圖／翻攝自搜狐）

▲所有的狗都被關在一起，屠宰場的環境也相當髒亂。（圖／翻攝自搜狐）

▲▼玉林狗肉節。（圖／翻攝自搜狐）

有網友分享狗肉料理的照片，並寫下「料理狗肉的方式，就要柴火大灶燜煮才夠入味好吃！」受到大批網友砲轟「殘忍、冷血！」反對吃狗肉的民眾也直呼，「玉林狗肉經營違法，到處都瀰漫著血腥味」。「玉林狗肉節」長期受到愛狗人士與動物權利團體的反對，近年雖已轉趨低調，但官方仍未立法明確禁止。

近年來的狗肉都是集中宰殺，不再現殺現賣，這些被屠宰的狗狗多半都是來路不明，從四面八方偷偷被運送到玉林，有些流浪狗身上還有嚴重的皮膚病，甚至沒有注射過疫苗。為了方便管理，所有的狗全部都關在一起，只要有一隻有傳染病，其他的狗狗全都會受感染，再加上屠宰場環境髒亂，隨時都有可能爆發衛生安全危機。

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