陸「可食動物名單」擬禁吃狗肉！官方：狗是「伴侶動物」不宜列禽畜

▲廣西玉林有「狗肉節」風俗，多年來引起眾多爭議。（圖／視覺中國，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸農業農村部近日就「可食用陸生動物名單」向社會公開徵求意見，初步的名單共列出31種禽畜，包含豬、牛、羊、雞、鴨等。此外，社會也高度關注「狗」會否被列入名單，農業部指出，狗已從傳統家畜「特化」為伴侶動物，國際上普遍不作為畜禽，不宜列入畜禽管理。

新冠肺炎疫情爆發後，大陸全國人民代表大會常務委員會通過了《關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定》，明確全面禁止食用國家保護的「有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物」以及其他陸生野生動物，包括人工繁育、人工飼養的陸生野生動物。

▼大陸農業部認為，狗已成為「伴侶動物」，不宜列入禽畜管理。



大陸農業農村部也為此開始制定《國家畜禽遺傳資源目錄》，並向社會徵求意見，目錄中也包含了「可食用陸生動物名單」，被列入的動物將按照家畜家禽進行管理，可以用於食用等商業利用。

名單目前共列出31種傳統畜禽和特種畜禽，傳統畜禽有18種，包括豬、普通牛、瘤牛、水牛、犛牛、大額牛、綿羊、山羊、馬、驢、駱駝、兔、雞、鴨、鵝、火雞、鴿、鵪鶉等；特種畜禽有13種，包括梅花鹿、馬鹿、馴鹿、羊駝、珍珠雞、雉雞、鷓鴣、綠頭鴨、鴕鳥、水貂、銀狐、藍狐、貉等。

此外，社會也高度關注「狗」會否被列入名單，農業部在說明中回應，隨著人類文明進步和公眾對動物保護的關注及偏愛，狗已從傳統家畜「特化」為伴侶動物，國際上普遍不作為畜禽，不宜列入畜禽管理。

▼廣西玉林「脆皮狗餐館」。



部分人也對特種禽畜有較多的疑慮，農業部解釋，梅花鹿，其養殖歷史悠久，已經形成完善的產業體系；馬鹿，其在新疆、甘肅、寧夏和內蒙古等西部少數民族地區有傳統飼養習慣；馴鹿，主要分佈在內蒙古根河市及其周邊地區，是鄂溫克族重要的生產生活資料；羊駝，為引入品種，馴養歷史悠久，用途多樣；珍珠雞、雉雞、鷓鴣、綠頭鴨、鴕鳥（包括非洲鴕鳥、美洲鴕鳥、澳洲鴕鳥（鴯鶓））等，多為國外引進品種，養殖技術成熟；水貂、銀狐、藍狐、貉等毛皮動物，我國已經培育出適宜家養的品種，主要用於毛皮加工和產品出口，非食用。

大陸部分地區仍有食用狗肉的風俗，廣西玉林每年6月還有「玉林荔枝狗肉節」習俗，長期受到愛狗人士與動物權利團體的反對，近年雖已轉趨低調，但官方仍未立法明確禁止。

不過，新冠肺炎疫情之後，大陸官方對食用野味、貓狗的態度都漸有明確表態，如深圳就在3月31立法，規定從5月1日起，市內禁止食用貓狗，非法食用、非法交易等行為都會被處以高額罰款；農業部在本次名單中的說明也顯示，大陸官方對「禁食狗肉」抱支持態度，相關法律有望通過，讓食用狗肉及「狗肉節」等情況在大陸消失。