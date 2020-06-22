英隨機砍人嫌犯身分曝光！曾想去敘利亞「加入IS」　出獄16日狠奪3命

▲年僅25歲利比亞籍男子凱瑞薩達拉（Khairi Saadallah）2012年來到英國尋求庇護。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國東南部雷丁市（Reading）20日的隨機砍人案奪走3條寶貴性命，當局定調此案為恐攻事件。如今嫌犯身分曝光，是年僅25歲利比亞籍男子凱瑞薩達拉（Khairi Saadallah），才剛出獄16日，且曾被軍情五處（MI5）盯上，因為他想前往敘利亞加入激進組織IS，情緒極度不穩定，被外媒封為「定時炸彈」。

綜合CNN、太陽報報導，利比亞籍公民凱瑞薩達拉2012年來到英國尋求庇護，原因正是害怕伊斯蘭極端分子，甚至因此改信基督教。但他過去就曾有過襲警、攜帶武器、群聚鬥毆等多項前科，如今更於20日晚間7時在市中心公園「弗柏里花園」（Forbury Gardens）持刀攻擊12人，迄今造成3人死亡、3人重傷。

令人關注的是，他犯案當時才剛出獄16日，被安置在某棟大樓內，且在出獄之前，他曾接受創傷後壓力症候群和疑似人格障礙的藥物治療。反恐警察表示，凱瑞薩達拉之所以犯下此案，可能與停止服用抑制憤怒的藥物有關。

此外，凱瑞薩達拉曾在去年釋出想要加入敘利亞IS的意願，因此被軍情五處（MI5，又稱「英國國家安全局」）列入一份4萬人的觀察名單；調查人員當時認定，他的想法純屬空想，因此單位並未針對他展開正式調查。

「凱瑞薩達拉去年就因為想去敘利亞被軍情五處（MI5，又稱「英國國家安全局」）盯上好幾個月」，消息人士坦言，「他有暴力史及嚴重精神問題，那他為何還能獲准留在英國？有很多問題需要解答。」但另名消息人士則說，他之所以沒有被驅逐出境，是因為人權法律阻止罪犯返回利比亞等「失敗」（failed）的國家。

警方已定調此案為恐怖攻擊事件，但凱瑞薩達拉犯案動機仍有待釐清。英國首相強生表示，他對此案感到震驚，但並未因此提高英國恐怖警示級別。當局則說，目前並未發現有其他嫌疑犯參與這起案件，安全部門等相關單位已介入處理。

▼英國警方案發當天晚間11時左右在雷丁市貝辛斯托克路（Basingstoke Road）一棟公寓中逮捕嫌犯。（圖／路透）

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