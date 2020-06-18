「分數再也沒有乘1.35倍」！台科大校刊諷「原民加分制度」挨轟

▲台科大校刊出現嘲諷原住民加分制度的句子，引來網友批評。（翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

台灣的教育制度中，為保障原住民族權益，有原住民族身分的考生升學考試中享有總分加10%的優待，且為鼓勵學習族語傳承文化，通過族語測驗的考生更可加總分35%。然而近年來有人質疑這個制度不合時宜，甚至還有人將它拿來當作對原住民族的嘲諷，最近就有台灣科技大學的學生發現，在校刊上竟然出現類似的語句，諷刺靠加分制度入學的原住民學生。

台科大學生日前在臉書po出一張照片，翻攝自台科大的校園刊物《台科校園誌》第13期，該期刊出一篇文章標題為〈修硬課的人在想什麼？〉，內容討論大學生在選課時，為何會想選修課程內容較艱深、成績不好拿到的「硬課」。

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該文其中一段子標題寫道「硬課真的是硬課嗎？」指出每個人對於硬課的內容不同，有人覺得實作課很硬，也有人覺得理論課才是硬課，「而原住民覺得所有課都硬到爆，因為期中期末分數再也沒有乘1.35倍」。

雖然文章後續並未對此段文字多做解釋或描述，但有台科的學生認為，這段話是在諷刺靠著加分制度入學的原住民學生，引發許多網友痛批這是種族歧視，直指這樣的言論看了讓人很難過，非常氣憤，認為這樣的玩笑登在校刊上玩過頭了，「沒看過原民學霸嗎？」「讀書讀到只會搞自以為幽默的歧視」「要不然都用原住民語言來考試，給漢人加分1.5倍看看」「誰說台灣沒有種族歧視」「真是天大地大台科大」。

但也有人說，原住民有加分制度是事實，也覺得問題出在加分制度不合理，認為這段文字沒有說錯，「為了消除歧視、把原住民加分取消就沒問題了！」或是幫原文作者解釋「原文只是想說明，優勢不同，以及加分後勉強上後，唸起來壓力大，程度如果差一點會跟不上」，不過也坦承這種揶揄是有歧視的味道。

對此，作家朱家安也發表看法，他認為台科大校刊上這種言論比起強化原住民的刻板印象，更具體的傷害是營造出一個容易嘲笑原住民同學的氣氛，這也是跟一般原住民開玩笑自嘲之間的差別。「討論言論促成的歧視，有些人會說他沒有惡意、沒有歧視的意圖，而其他人則會質疑：光是一則言論，能引發多大傷害？但是言論會造成的傷害，並不僅來自意圖或內容，也在於發表方式以及它對互動環境的形塑。」



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