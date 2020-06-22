　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美女法官與帥男親密私照外流！　逮到男法官「偷開她電腦」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼桃園地院男法官蔡政佑偷開女法官電腦。（翻攝自明志科大網站）

▲桃園地院男法官蔡政佑偷開女法官電腦。（翻攝自明志科大網站）

圖文／鏡週刊

桃園地院男法官蔡政佑20日遭檢察官搜索，震撼司法界，本刊調查，全案是因同院的一位女法官與帥男的舉止親密照外流，並附在檢舉函上寄給桃園地院長，指控女法官外遇，但女法官明明已恢復單身2年了，並沒有外遇的問題，她覺得自己的交友情況不可能外流，因此開啟自己辦公室電腦的錄影鏡頭，竟錄到同辦公室的蔡政佑法官偷開她電腦。

本刊調查，這位女法官不僅工作能力佳，人緣也很好，個性活發大方，很受到同事喜愛，與同辦公室的蔡政佑法官位置是前後座，兩人原本相處也非常融洽，但近來卻開始少講話，因為女法官懷疑有人暗中在監控她。

不久後，桃園地院收到一封檢舉信，指出女法官違反法官倫理，涉及婚外情，同時附上一張女法官與帥男在戶外舉止親密照片以及女法官與帥男往來的脈絡證據，桃園地院院長邱瑞祥非常重視，立即指示政風單位對女法官進行調查。

桃園地院院長對女法官說，法官要潔身自愛，如果外遇，就要送法官自律委員會處置，女法官說自己是單身，怎麼會有外遇的問題，至於帥男也是單身，男女都單身，走在一起並沒有什麼不可以的事，這時才發現檢舉案是烏龍。

但女法官發現，檢舉信上的資料，是她自己沒有對外人公開的內容，懷疑自己被人監控，因此在辦公室電腦上開啟錄影設備，不料卻錄到同辦公室的法官蔡政佑開她的電腦，女法官擔心案件等機密資料外流，遭有心人士利用，因此立即提告，檢方在20日發動搜索後，蔡政佑法官手機及電腦遭查扣，他遭列為妨害秘密等罪被告無法請回。

更多鏡週刊報導
【法官知法犯法】男法官涉偷開女法官電腦　最重可撤職
女法官通訊遭竊錄　男法官遭搜索身份獨家曝光
受邀科大性平演講　男法官竟涉妨害秘密遭搜索

ET快訊
快訊／謝和弦揭Keanna劈腿10年男友和他交往！胎兒真實狀
快訊／陳菊任監察院長：即刻起退黨、退出所有政黨活動
快訊／27監委完整名單　總統府感謝黃健庭、陳伸賢婉拒提名
美女法官與帥男「親密私照」外流！　逮到男法官偷開她電腦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狠子要千萬不成當街砸殺老父　一審「行為能力降低」逃死

房仲男今早傳訊「要聽媽媽的話」…中午爬上20米電塔！女兒曝：前幾天很正常

38歲誘姦惡狼80萬交保獲釋　11歲受害女童母：期待政府還不如自己搬家

桃園大溪老街傳槍響！男「全身多處中彈」倒臥血泊　槍手1hr後投案

獨／館長不認罪　健工老闆爆氣轟避重就輕：有種承認！

監視器畫面曝！賣機車被賴帳相約談判引殺機　欠錢的「水果刀插背」送醫

男載熱褲妹紅燈越線停　她不敢看警察+寵物犬狂吠…車內搜出長短槍

原本只想訴苦…黑道教訓「男打女」猛刺背快閃　她抱男友屍悔恨痛哭

踩破豬圈鐵皮屋頂秒墜地　林口工人「摔破頭亡」女兒聞訊哭斷腸

美女法官與帥男親密私照外流！　逮到男法官「偷開她電腦」

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

違規遭攔查...駕駛酒駕心虛逃逸　警鳴笛追！神預判擋車破窗逮人

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

初虧→復圓「日環食」完整畫面曝 上帝金戒指奇景！錯過等195年

宥勝媽祖遶境為蕾媽開刀順利祈福　落淚：我們都會很好的

過度用棉花棒+自買耳藥水治療　檢查竟長黴...醫：不用刻意清潔

不帥也被叫帥哥、鬼打牆爭輸贏　他們重現網路梗圖...網：看不膩

狠子要千萬不成當街砸殺老父　一審「行為能力降低」逃死

房仲男今早傳訊「要聽媽媽的話」…中午爬上20米電塔！女兒曝：前幾天很正常

38歲誘姦惡狼80萬交保獲釋　11歲受害女童母：期待政府還不如自己搬家

桃園大溪老街傳槍響！男「全身多處中彈」倒臥血泊　槍手1hr後投案

獨／館長不認罪　健工老闆爆氣轟避重就輕：有種承認！

監視器畫面曝！賣機車被賴帳相約談判引殺機　欠錢的「水果刀插背」送醫

男載熱褲妹紅燈越線停　她不敢看警察+寵物犬狂吠…車內搜出長短槍

原本只想訴苦…黑道教訓「男打女」猛刺背快閃　她抱男友屍悔恨痛哭

踩破豬圈鐵皮屋頂秒墜地　林口工人「摔破頭亡」女兒聞訊哭斷腸

美女法官與帥男親密私照外流！　逮到男法官「偷開她電腦」

中職／萊恩不去球場也很忙　陪孩童製作心目中的龍舟

林燕祝要求排除校園性侵潛在因子　全面篩檢不適任教育人員

民眾沒搭到車竟遭扣錢　北捷認了：無搭車事實應退款

德國穆斯林女子應徵遭歧視　被要求脫頭巾否則無法在連鎖超市工作

狠子要千萬不成當街砸殺老父　一審「行為能力降低」逃死

失智翁把別人倉庫當自已家　屋主返家傻眼！警驚：你不是3天前失蹤...

台大青奧國手陳孝承自修考上醫學系　跟戴資穎陪練將對決周天成

陸專家：北京疫情進入「平穩期」　新增確診數「維持一定數字」

夏日度假攻略！機票達人布萊N獨家公開

金寶訂單能見度佳！新總座陳威昌：營運逐季增長「下半年優於上半年」

「牙齦抹煞車油」止牙痛！開洞膿狂洩 他臉腫2倍...口腔塞滿惡臭膿包醫嚇歪

社會熱門新聞

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

無頭男手腳消失漂流！潛水教練見疑點：太長了

獨／香港夫妻露營車內亡！業者親戚嘆：他失眠一晚

檢察官同情產後憂鬱　她卻自爆駭人真相

搶救畫面曝光　台中9歲女童遭親媽狂砍多刀

香港夫妻露營車內亡　業者剛復業崩潰：考慮關門

台中媽疑拿刀砍女兒　9歲童多處割傷

怕孩子成外遇證據　美人妻狠心下毒手

高雄翁遭撞飛斷腿！肇事男是世界冠軍

撞擊瞬間曝！孕婦駕車撞機車　母女1死1重傷

香港夫妻台東輕生「不用救我們」　官員看完遺書：心酸

已婚警偷吃學弟妻　前輩曝警界不成文規定：他犯了大忌

更多熱門

相關新聞

遊戲概念股迎暑假蓄勢待發

遊戲概念股迎暑假蓄勢待發

肺炎疫情讓全球宅經濟大爆發，電玩廠商更被法人點名是陪伴人們度過黑暗的救贖。今年SWITCH的「集合啦！動物森友會」與PS4「太空戰士7重製版」紛紛創下歷史銷售紀錄，隨著即將到來的暑假及5G開台，將有更多電玩遊戲陸續推出，相關概念股蓄勢待發，投資人該如何掌握遊戲股行情？

第一金、玉山金存不停　達人：現在才開始有危險

第一金、玉山金存不停　達人：現在才開始有危險

存金融股一定好？　怪老子：兩個理由你不該再死存

存金融股一定好？　怪老子：兩個理由你不該再死存

檢察官同情產後憂鬱　她卻自爆駭人真相

檢察官同情產後憂鬱　她卻自爆駭人真相

怕孩子成外遇證據　美人妻狠心下毒手

怕孩子成外遇證據　美人妻狠心下毒手

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

唐綺陽／9.3億威力彩1星座有中獎好運

幽靈號碼一接起就掛斷！　專家曝「篩號機」背後目的

16歲女高生未婚懷孕9月！孩子爸曬婚書遭酸：離婚記得說

獨／國民黨「數位諸葛亮」3件事惹怒江啟臣　上任72天遭降職

富二代一見傾心清純女星！1年後離婚淪笑柄

當街攔下國中班導！男子連賞4巴掌

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

印度急買33架戰機！專家：買錯了

無頭男手腳消失漂流！潛水教練見疑點：太長了

第二波疫情彈恐來襲　哪些亞洲國最危險

爸和阿信差6歲「為何完全不同」本尊親回

獨／香港夫妻露營車內亡！業者親戚嘆：他失眠一晚

更多

最夯影音

更多
三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣
暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

違規遭攔查...駕駛酒駕心虛逃逸　警鳴笛追！神預判擋車破窗逮人

違規遭攔查...駕駛酒駕心虛逃逸　警鳴笛追！神預判擋車破窗逮人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面