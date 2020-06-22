美女法官與帥男親密私照外流！　逮到男法官「偷開她電腦」

▲桃園地院男法官蔡政佑偷開女法官電腦。（翻攝自明志科大網站）



圖文／鏡週刊

桃園地院男法官蔡政佑20日遭檢察官搜索，震撼司法界，本刊調查，全案是因同院的一位女法官與帥男的舉止親密照外流，並附在檢舉函上寄給桃園地院長，指控女法官外遇，但女法官明明已恢復單身2年了，並沒有外遇的問題，她覺得自己的交友情況不可能外流，因此開啟自己辦公室電腦的錄影鏡頭，竟錄到同辦公室的蔡政佑法官偷開她電腦。

本刊調查，這位女法官不僅工作能力佳，人緣也很好，個性活發大方，很受到同事喜愛，與同辦公室的蔡政佑法官位置是前後座，兩人原本相處也非常融洽，但近來卻開始少講話，因為女法官懷疑有人暗中在監控她。

不久後，桃園地院收到一封檢舉信，指出女法官違反法官倫理，涉及婚外情，同時附上一張女法官與帥男在戶外舉止親密照片以及女法官與帥男往來的脈絡證據，桃園地院院長邱瑞祥非常重視，立即指示政風單位對女法官進行調查。

桃園地院院長對女法官說，法官要潔身自愛，如果外遇，就要送法官自律委員會處置，女法官說自己是單身，怎麼會有外遇的問題，至於帥男也是單身，男女都單身，走在一起並沒有什麼不可以的事，這時才發現檢舉案是烏龍。

但女法官發現，檢舉信上的資料，是她自己沒有對外人公開的內容，懷疑自己被人監控，因此在辦公室電腦上開啟錄影設備，不料卻錄到同辦公室的法官蔡政佑開她的電腦，女法官擔心案件等機密資料外流，遭有心人士利用，因此立即提告，檢方在20日發動搜索後，蔡政佑法官手機及電腦遭查扣，他遭列為妨害秘密等罪被告無法請回。





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