澎湖超珍貴10秒「上帝的金戒指」奇景　網友哀號：一瞬間就沒了！

▲從澎湖吉貝國小觀測到的日環食「上帝的金戒指」奇景。（圖／翻攝自中央氣象局直播畫面）

記者蔡玟君／台北報導

今（21日）是難得一見日還食天文奇景，掀起全台追日熱潮。全台最早觀測點之一的澎湖吉貝國小，在下午4點13分左右迎來「食甚」奇景，也就是月亮遮擋太陽，在外環一道金色光圈，但食甚奇景僅維持短短10秒月亮即繼續開始移動，讓許多網友哀號：「一瞬間就沒了！」

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▲「上帝的金戒指」奇景僅維持10秒就開始慢慢出現缺口。（圖／翻攝自中央氣象局直播畫面）

百年難得一見的日環食天文奇景，最珍貴的畫面就是當月亮遮擋太陽，但因月亮距離太陽遙遠，無法完全，因此觀測時可見在外環有一道金色光圈，而被稱為「上帝的金戒指」。

全台最早觀測點之一的澎湖吉貝國小透過線上直播方式讓網友共襄盛舉，在下午4點13分左右，畫面出現「食甚」奇景讓網友嗨翻，但10秒之後，金環即開始出現缺口，讓網友紛紛哀號「真的是那瞬間就沒了！」

▲日環食食甚奇景。（圖／翻攝自中央氣象局直播畫面）

環食帶將橫過金門縣、澎湖縣、雲林縣、嘉義市縣、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣、台東縣10個縣市，由西而東，金門16時10分開始環食至台東成功16時16分止，環食帶中心至邊緣地區大約可見58秒至1秒不等的環食景象。