快訊／活埋小山貓8小時！京華城工人臟器外露身亡　家屬癱軟痛哭

▲京華城工人遺體遭發現家屬獲悉痛哭癱軟。（圖／記者游宗樺攝）



記者邱中岳／台北報導

北市京華城在20日下午3時許，正在進行拆除工程時發生坍塌意外，1名駕駛小山貓正在處理鋼筋的工人，當場遭土石、鋼筋掩埋，經過8小時搶救仍宣告不治，焦急等待的家屬進入確認身份，離開時難掩難過心情當場癱軟，最後由消防人員攙扶步出事故現場。

▲▼京華城工人遺體遭發現家屬獲悉痛哭癱軟。（圖／記者游宗樺攝）



據了解，47歲的邱姓工人，在20日下午3時許，於京華城進行拆除工程，當時負責將拆除的鋼筋、土石用小山貓鏟起到貨車，再將貨車開出工程現場傾倒，但是卻發生8樓地板瞬間崩塌，整片樓地板瞬間將工人以及小山貓淹沒。

▲京華城工人遺體遭發現家屬獲悉痛哭癱軟。（圖／記者邱中岳翻攝）

一旁工人發現後緊急報警，警消獲報後動員人力開挖搶救，但是經過8小時搶救，發現遭掩埋的小山貓，最後在小山貓內尋獲邱姓工人遺體，最後發現該名邱姓工人身體明顯變形，臟器外露當場身亡。

北市副市長黃珊珊到場後，等到確認找到工人遺體，並安撫在場焦急等候的家屬後離開，家屬獲悉後前往確認邱男遺體，當場痛哭失聲，整個人癱軟無力由消防員攙扶離開事故現場，另名家屬探視後則由擔架床攙扶離開。

▲家屬得知尋獲遺體，確認身份後癱軟倒地，最後由擔架床協助離開事故現場。（圖／記者游宗樺攝）



消防員確認邱姓工人死亡後，也由警方派遣鑑識人員前往勘查現場，也將通知檢察官確定報驗時間。

▲京華城工人遺體遭發現家屬獲悉痛哭癱軟。（圖／記者游宗樺攝）





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