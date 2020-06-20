偷情1年翻雲覆雨96次　她不滿被分手怒告對方性侵反遭判刑

女子搞外遇1年，不滿對方提分手，竟誣告遭性侵恐嚇。（示意圖／CFP）

記者李忠憲／台中報導

有夫之婦小芬（化名）與有婦之夫阿義（化名）交往1年，期間到汽車旅館、海邊、住處翻雲覆雨96次。小芬不滿阿義提分手，竟控告他性侵、恐嚇，檢察官認定雙方是合意性交，不起訴確定後，將小芬依誣告罪起訴。台中高分院審結，認為小芬有悔悟之心，給予緩刑3年自新，全案仍可上訴。

判決書指出，彰化女子小芬與男子阿義各有家庭，2017年7月交往成男女朋友，1年的時間常去汽車旅館甚至住處翻雲覆雨，小芬還在伸港海邊幫阿義口交。阿義因為小芬常以死相逼，隔年6月3日車禍住院的他提出分手。

小芬不滿，竟到警察局提告，控訴阿義在2017年7月27日早上邀他到汽車旅館唱歌，卻強押她手部，嚇稱「不得告訴她丈夫，否則拿刀砍死她」等語，強制性交得逞。阿義食髓知味，之後用類似手法逼她出來，共性侵96次，還在海邊踢她口交並拍下照片，威脅如果洩漏就要上傳網路散布恐嚇。

彰化地檢署經偵查後，認為2人是合意性交，沒有證據證明阿義是性侵、恐嚇，2019年7月做出不起訴處分，經聲請再議後，台中高分檢也駁回聲請確定，小芬隨即遭依誣告罪起訴。

小芬在一審審理期間，原本否認犯行，但她提告提出的相關事證，卻成翻盤的重要證據。加上阿義女兒證稱，爸爸跟小芬確實是交往，爸爸曾說「對方常說要自殺給他看」，她曾勸爸爸「不要再跟她來往」；小芬也曾跟蹤爸爸，甚至推倒機車大罵，爸爸因此向法院申請保護令。

法官根據雙方電話通聯，發現小芬在指控遭性侵後仍頻繁打電話給阿義，與遭性侵後，都是加害人打給被害人的狀況明顯不同，顯見誣告事證明確，依法判刑。

小芬不服上訴台中高分院，並坦認犯行，法官審酌她僅因不滿分手，竟誣指阿義涉犯強制性交與恐嚇，造成名譽損失，使國家機關無端發動偵查，有害國家司法權行使公正性，耗費司法資源。考量她無前科，已依阿義請求當庭道歉，有悔悟之心等，宣告緩刑3年，並向指定政府機關、機構、行政法人、社區等提供120小時義務勞務，緩刑期間保護管束。

・隨手拍都是美照



【更多新聞】

►獨／醉小開BMW載辣妹撞死身障男 父現身告別式嗆：遺體還要花大錢修復？

►獨／聯結車卡平交道自強號猛撞起火8傷 駕駛「無過失」二審逆轉無罪

►金色長髮妹搭緊身黑色小禮服 她驚豔現身東協廣場...神秘女郎身分曝