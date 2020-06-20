金酒員工午休消失3小時　找到結果嚇傻人！暴斃儲酒廠旁停車場

▲金酒公司一名員工被人發現陳屍停車場，最後身影曝光 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者吳奕靖、林名揚／金門報導

金酒公司的一名楊姓員工被人發現倒臥在金酒公司廠內的500萬公升儲酒庫停車場，當時已經沒有呼吸心跳，送醫後仍然不治，不過這起死亡案件也讓其他同事議論紛紛，因為他倒臥地點就靠近殯儀館，似乎冥冥中有巧合，而死亡原因有人揣測是不是因為金門的連日高溫所造成，還是有其他因素，目前檢察官指示要進行相驗，才能確定死因。

這起死亡案件就發生在19日，這名楊姓員工在中午左右就表示自己不太舒服，然後就離開崗位休息，當大家吃飽飯之後，照理說應該要回到崗位，卻遲遲不見楊姓員工的身影，直到下午一點半才有人發現，這一找隔2個小時才有人發現，他倒臥在酒廠內的儲酒槽停車場，當時已經沒有呼吸心跳，送醫不治。不過讓同事議論紛紛的，照理說如果楊姓員工不舒服，應該回到包裝場休息，但為何卻是往另外一邊走，而且倒臥地點還靠近殯儀館。

▲金酒公司一名員工被人發現陳屍停車場，最後身影曝光 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金酒公司對這件死亡案件態度相當低調 。（圖／記者林名揚攝）

至於死因是什麼？由於金門連日的中午氣溫高達33度，是不是高溫所影響，這個說法有人揣測，不過為求慎重，目前檢察官已經下令要進行相驗，真正死因還是得等到調查後才能夠確定。

▲金門連續中午氣溫高達33度，不排除造成這名楊姓員工的死因 。（圖／記者林名揚攝）