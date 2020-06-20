烤雞放博愛座上...路人一看7PUPU怒噴！她爆氣回罵5字經　下秒被撞到鼻子挫傷

▲一隻烤雞引發的禍端。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自pixabay）

記者林昱萱／台北報導

一名女子「小凡」（化名）日前搭火車時，將一隻烤雞放在隔壁博愛座上，而男子「阿傑」（化名）見狀後上前勸阻，兩人爆發口角，阿傑也從後方猛撞對方，雙方因此一狀告上法院。對此，法院審理後，依傷害罪判阿傑拘役20日、小凡則被判罰5千元，而全案上訴到二審後，二審法官駁回上訴。

判決指出，小凡日前搭火車時，將烤雞、飲料放在一旁的博愛座上，而阿傑見狀後便出言糾正，希望對方不要占用博愛座。對此，小凡則解釋因為包包裡面有烤雞、飲料，為了避免打翻所以不方便移動，而阿傑聽後伸手推了對方的包包一下，兩人一來一往互推爆發衝突。

小凡準備下車之後，忍不住對著阿傑出口大罵髒話，卻反遭對方從後面猛撞，造成前額、鼻子挫傷。對此，兩人氣得一狀告上法院，法官審理後，依傷害罪判阿傑拘役20日，得易科罰金2萬元；依公然污辱罪判罰小凡5000元，得易服勞役5天，而案經上訴二審後，二審法官駁回上訴，並給予緩刑2年。

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