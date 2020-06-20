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「玫瑰少年」倒下20年仍在！高中生最大煩惱都跟性別有關　老師也成共犯

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▲台南市教育局呼籲，校園霸凌或性平事件，請勇於向學校老師或家長、警察機關等單位請求協助，才能讓讓霸凌事件獲得妥善處理。（圖／翻攝自教育部宣導資料）

▲「校園霸凌」當中許多案例是與性別平等意識不足有關。（示意圖／翻攝自教育部宣導資料）

記者林育綾／台北報導

「玫瑰少年」葉永鋕倒下至今20年，還存在於許多校園角落！民進黨立委范雲提到，有些學校老師性平意識不足，甚至成為「霸凌共犯」，而如今台北市「性別平等教育委員會」的名單裡，竟還有反同人士想加入，完全違背委員會設置精神。她提到每次自己去校園演講，高中生的煩惱都跟主流性別刻板印象有關，造成青少年身心極大壓力，誓言要讓反性平教育完全退出校園。

勵馨基金會在18日舉行「多重歧視性別暴力防治中心」成立一週年記者會，探討關於校園性別霸凌和同婚家暴議題，立法委員范雲出席時提到，「玫瑰少年」葉永鋕的事件發生在20年前，2004年性別平等教育法也將性別氣質納入範圍，但20年過去了，至今還是有無數的玫瑰少年在校園的角落。

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▲▼勵馨基金會成立「多重歧視性別暴力防治中心」滿一週年。立委范雲（圖／記者林育綾攝）

▲立委范雲提到，「玫瑰少年」葉永鋕倒下至今20年，還是存在於許多校園角落。（圖／記者林育綾攝）

她舉例，包括先前世新大學宿舍的霸凌事件，還有新竹某國中棒球隊傳出學弟遭學長集體霸凌、性侵事件，校方甚至說是學生之間的惡作劇、打鬧、是「學長學弟的傳統」等荒謬辯稱。她表示雖然已經有性平法，卻不夠融入校園，發生這樣的狀況，都是因為部分師長本身的性別平等教育也不足，甚至成了「霸凌的共犯」。

她也提到，如今台北市「性別平等教育委員會」的名單裡，竟然還有反同人士加入，完全違背委員會設置精神，也違背國際上的性別精神。還有關於「彩虹愛家生命教育協會」分享的內容也違反了性平精神，卻不斷進入學校的社團，因此她表示，接下來會致力讓「反性平教育」退出校園，真正落實性平。

范雲說自己每年都會到高中演講，近年主題結合社會與性別議題，從中發現到，目前的高中生最大煩惱，竟然不是課業，生理男性多半是擔心自己太矮，生理女性擔心自己太胖，顯見性別主流氣質所帶來的刻板印象，對青少年帶來的壓力極大。

她在一次演講結束後，有跨性別的學生跑去找她，哭得一把鼻涕、一把淚，訴說長年委屈，認為第一次有人懂，讓她也心疼表示，「可見以前在校園裡，根本沒有空間可以理解這位同學，代表這樣的情況有多嚴重！

范雲認為除了要讓教師建立正確的性別意識，校園內還可以設置「性別友善廁所」，也想要求教育部進行「性別友善校園」獎勵或評鑑計畫，建立指標，更多校長和老師才會重視；此外她也認為制服不應該再以男褲、女裙來做分野。

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