　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

比三倍券更殺！6大電商自辦振興狂撒優惠　最高回饋近萬元

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲振興三倍券七月即將登場，官方建置的網站預計6月20日上線。（圖／翻攝自振興三倍券官網）

▲振興三倍券官網準備於6/20上線。（圖／翻攝自振興三倍券官網）

記者洪菱鞠／台北報導

振興三倍券官網準備於6/20上線，7/1起開放紙本預購或綁定數位支付工具，7/15正式上路使用，電商部分雖有條件放寬，具有「線上付費、實地體驗」的廠商可納入適用白名單，但基本上純電商仍被排除在外，網購業者乾脆自辦，目前已確定有6大平台將推自己的振興優惠方案。

東森購物加入振興行列，旗下通路陸續有一系列專屬優惠與回饋，電視購物47台預計於6/26、7/4推出「振興精省日」，精選近百項商品，LIVE全品均一價1,000元，並祭出買千送千、東森幣100%回饋，7/4當天更推出超好康限時亂賣會。網路購物則於7月起接連祭出兩波振興回饋活動。

東森購物表示，網路購物於7/1～7/15主打第一波振興回饋方案，活動期間使用序號「ETMALL3000」兌換東森振興1元折價券並消費，可獲得東森幣1,000枚與2,000元折價券；7/15起全面響應振興三倍券方案，除加碼送3,000東森幣，購買旅遊專區指定商品，滿6,000元送3,000元旅遊折價券、滿30,000元送888東森幣，綁定適合三倍券使用之銀行信用卡、電子支付，更可回饋3,000至銀行信用卡或電子支付，第二波最高回饋9,888元。

東森購物網（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物旗下電視購物、網路購物將陸續推出振興相關優惠與回饋。（圖／翻攝自東森購物網）

生活市集推振興方案（圖／生活市集提供）

▲生活市集即日起推出APP限定的「生活市集振興優惠券」。（圖／生活市集提供）

生活市集則宣布推出APP限定的「直接給3千，消費再送3千」振興方案，6/19起全面向會員無條件發放3,000元生活市集振興優惠券，6/19～7/19只要累積3筆消費，8/4再獲第二階段3,000元生活市集振興優惠券。第一階段共有8張，分別為600元面額2張、400元及200元面額各3張，適用於全站折扣商品，消費至指定門檻即可抵用。

以600元面額為例，使用於最低單筆訂單金額2,000元，等於消費者可額外再享商品優惠價外的7折優惠，7/19前完成任3筆不限金額訂單，將於8/4再歸戶3,000元生活市集振興優惠券至APP，有機會獲得最高6,000元生活市集振興優惠券。

政府推三倍券，台灣樂天市場也響應政策，除站上既有優惠，擬加碼回饋點數「36倍」，例如滿額點數10%回饋、指定店家消費再享10%回饋、信用卡刷卡再加碼，最高可達36%，1點等於1元，讓消費者賺飽點數，可於下次消費中折抵，不過點數回饋方案仍在擬訂中，預計7/1正式上路。

淘寶台灣在7月祭出超有感振興活動，將推出多重驚喜優惠、折價券限領現折等活動，並延長提供全站滿199元免運補貼。momo購物網、PChome 24h購物也確定有振興優惠相關對應活動，但詳細內容還在規劃中。

三倍券雖然把純電商排除在外，不過「線上付費、實地體驗」的廠商將納入適用範圍，包括藝文、體育活動、訂房網、線上叫車等，將採雙軌進行，由相關部會主動列舉，也會讓業者自行申請。

▲三倍券。（圖／記者周亭瑋製表）

▲電商被列入白名單的部分，也開放使用了。（圖／記者周亭瑋製表）

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／台大醉月湖驚見女屍！　消防隊徹夜打撈　
明天就要退伍…21歲義務役男清晨陳屍營內　早點名未到「躺床一
火鍋店員穿白色比基尼　辣露雪乳「捧肉盤送餐」　
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

補班日「剁手」小確幸！雪花沙朗牛排買9送9　面膜、眼線膠筆爆品只要1元

比三倍券更殺！6大電商自辦振興狂撒優惠　最高回饋近萬元

凌晨1點開搶！「Switch動森機」限量300組家樂福再度線上開賣

【廣編】3大投資痛點「存基金」有解　聚焦雙技美當C位

影／中衛+4大MIT醫療口罩今下午再開賣　網購「價錢、款式、限購」一次看

疫情爆發後的熱銷神器！　「一推二拉」輕鬆跟髒污說ByeBye

用喝的桌遊？！茶飲跨界掀搶購潮　酷炫拍影片號召「多人運動」連爸媽也揪下海

名模林嘉綺當媽後逆天凍齡！　緊緻小Ｖ臉全靠美國音波

百萬YTR連喝水都超有態度！　喊話新世代：用自己的角度看世界

直擊有機黑木耳農場　「素中之王」是這樣種出來的！

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

分手斷捨離...前任照片留不留？ 他被綠卻捨不得刪：太意猶未盡

《命中注定》虐心「雨中車禍流產」　梁潔崩潰爆哭罵邢昭林：你這個騙子！

打掃必看！東西捨不得丟怎辦？ 她曝：認清需求「斷捨離≠浪費」

唐禹哲低調認熱戀小13歲混血妹　鬆口隨時閃婚：我現在很衝動

李佳穎大方認愛「圈外男友」　自爆對方求婚就會答應

補班日「剁手」小確幸！雪花沙朗牛排買9送9　面膜、眼線膠筆爆品只要1元

比三倍券更殺！6大電商自辦振興狂撒優惠　最高回饋近萬元

凌晨1點開搶！「Switch動森機」限量300組家樂福再度線上開賣

【廣編】3大投資痛點「存基金」有解　聚焦雙技美當C位

影／中衛+4大MIT醫療口罩今下午再開賣　網購「價錢、款式、限購」一次看

疫情爆發後的熱銷神器！　「一推二拉」輕鬆跟髒污說ByeBye

用喝的桌遊？！茶飲跨界掀搶購潮　酷炫拍影片號召「多人運動」連爸媽也揪下海

名模林嘉綺當媽後逆天凍齡！　緊緻小Ｖ臉全靠美國音波

百萬YTR連喝水都超有態度！　喊話新世代：用自己的角度看世界

直擊有機黑木耳農場　「素中之王」是這樣種出來的！

古代皇帝才能吃！三峽隱藏版「鱘龍魚大餐」　銷魂生魚片每口都鮮甜

吃碗滷肉飯愛上老闆的女兒…他把人強拉上車「想告白」　悲慘下場令人搖頭

搶頭路！有400個職缺　6月20日上午員林火車站前聯合徵才

快訊／台大醉月湖驚見女屍！　消防隊徹夜打撈　

詹皇又約西蒙斯合練　35歲湖人一哥秀精壯身材飛身灌籃

男傳訊外籍女同事「想做愛嗎？」　強拉到廁所襲胸摸下體！判10個月

中職／甩墊底！拉下富邦非目標　餅總想追領先集團

用桂竹筍殼「竹籜」編端午香包　竹山長輩巧手編「美麗豹紋」香包

中職／王凱程闊背肌撕裂動刀　案例罕見歸隊無時間表

觀看天文奇景日環蝕　彰安國中21日下午校門口舉辦快閃活動　

爬山驚見樹幹壓「發紺腐爛腳趾」　網見照片全嚇歪：太恐怖了吧XD

消費熱門新聞

中衛+4大MIT醫療口罩　今下午再開賣

Switch現貨到　東森超過200台上午10點搶先賣

美式賣場公開的秘密曝光！

美式賣場夯品補貨到！限時優惠買到捨不得出來

Switch動森機凌晨1點線上開搶！

機能茶飲跨界！酷炫號召「多人運動」連爸媽也揪下海

網購今起開賣5大MIT品牌口罩

Dyson超狂特殺只在MOMO購物節

就只有冰塊！全家開賣「清涼冰塊杯」網傻眼

台彩加碼7億　想發財趁端午

林嘉綺當媽後凍齡！小Ｖ臉全靠美國音波

屈臣氏明起開賣中衛「特殊色」口罩

「7-11卡通大聯萌」特賣

才穿3天裂開　網怒：比五月花還薄

更多熱門

相關新聞

「振興三倍券」澎湖花火節4天免費玩

「振興三倍券」澎湖花火節4天免費玩

「振興三倍券」將於7月15日發放，民眾可透過實體與虛擬方式，花1,000元領取3,000元。在正式上路前，燦星旅推出「拿3000元券」即可參加價值8,000元起的澎湖花火節四日遊，等於花1000元翻了8倍，7月1日起開放搶購，限額20名。

中衛+4大MIT醫療口罩　今下午再開賣

中衛+4大MIT醫療口罩　今下午再開賣

貿協：跨境電商是高度成長市場　中小企業應超前部署

貿協：跨境電商是高度成長市場　中小企業應超前部署

「Made in Taiwan」網搜量大增　Google發布報告宣告台灣正夯

「Made in Taiwan」網搜量大增　Google發布報告宣告台灣正夯

6/18搶iPhone SE 2代　萬元有找

6/18搶iPhone SE 2代　萬元有找

關鍵字：

電商振興三倍券東森購物生活市集台灣樂天市場淘寶台灣momoPChome 24h購物

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高醫18歲男大生「化骨水」殺人！他冒白煙倒地慘死

吳宗憲「昨天才知道女兒要嫁人」：很大驚嚇！

昇恆昌借錢發薪水　7月關閉機場一半門市

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

影／冷氣師傅曝1天工錢「等於高階主管月薪」

影／產女裝袋成嬰屍！女大生回教室考試…同學見腿上血跡嚇傻

真人版春麗！正妹中醫懷孕了「脫光辣曬6月孕肚」

小龍蝦「2大敗筆」在台灣紅不起來！

流浪漢失憶被送警局…開瑪莎拉蒂背景曝光

柴犬養5年怪怪的　路人一句話點醒

金門婦車禍遭撞急救中　路人問「警察呢？」

偷吃小17歲男同事…人妻躲公司樓梯間使壞！愛的足跡遍全台

少龍擁237處女+8000萬！律師：唸什麼台大法律

開高速公路一邊直播　他撞車害妻女身亡

滿月屁汪→滿臉白毛！她真情告白逼哭網

更多

最夯影音

更多
《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了
中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面