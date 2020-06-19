比三倍券更殺！6大電商自辦振興狂撒優惠　最高回饋近萬元

▲振興三倍券官網準備於6/20上線。（圖／翻攝自振興三倍券官網）

記者洪菱鞠／台北報導

振興三倍券官網準備於6/20上線，7/1起開放紙本預購或綁定數位支付工具，7/15正式上路使用，電商部分雖有條件放寬，具有「線上付費、實地體驗」的廠商可納入適用白名單，但基本上純電商仍被排除在外，網購業者乾脆自辦，目前已確定有6大平台將推自己的振興優惠方案。

東森購物加入振興行列，旗下通路陸續有一系列專屬優惠與回饋，電視購物47台預計於6/26、7/4推出「振興精省日」，精選近百項商品，LIVE全品均一價1,000元，並祭出買千送千、東森幣100%回饋，7/4當天更推出超好康限時亂賣會。網路購物則於7月起接連祭出兩波振興回饋活動。

東森購物表示，網路購物於7/1～7/15主打第一波振興回饋方案，活動期間使用序號「ETMALL3000」兌換東森振興1元折價券並消費，可獲得東森幣1,000枚與2,000元折價券；7/15起全面響應振興三倍券方案，除加碼送3,000東森幣，購買旅遊專區指定商品，滿6,000元送3,000元旅遊折價券、滿30,000元送888東森幣，綁定適合三倍券使用之銀行信用卡、電子支付，更可回饋3,000至銀行信用卡或電子支付，第二波最高回饋9,888元。

▲東森購物旗下電視購物、網路購物將陸續推出振興相關優惠與回饋。（圖／翻攝自東森購物網）

▲生活市集即日起推出APP限定的「生活市集振興優惠券」。（圖／生活市集提供）

生活市集則宣布推出APP限定的「直接給3千，消費再送3千」振興方案，6/19起全面向會員無條件發放3,000元生活市集振興優惠券，6/19～7/19只要累積3筆消費，8/4再獲第二階段3,000元生活市集振興優惠券。第一階段共有8張，分別為600元面額2張、400元及200元面額各3張，適用於全站折扣商品，消費至指定門檻即可抵用。

以600元面額為例，使用於最低單筆訂單金額2,000元，等於消費者可額外再享商品優惠價外的7折優惠，7/19前完成任3筆不限金額訂單，將於8/4再歸戶3,000元生活市集振興優惠券至APP，有機會獲得最高6,000元生活市集振興優惠券。

政府推三倍券，台灣樂天市場也響應政策，除站上既有優惠，擬加碼回饋點數「36倍」，例如滿額點數10%回饋、指定店家消費再享10%回饋、信用卡刷卡再加碼，最高可達36%，1點等於1元，讓消費者賺飽點數，可於下次消費中折抵，不過點數回饋方案仍在擬訂中，預計7/1正式上路。

淘寶台灣在7月祭出超有感振興活動，將推出多重驚喜優惠、折價券限領現折等活動，並延長提供全站滿199元免運補貼。momo購物網、PChome 24h購物也確定有振興優惠相關對應活動，但詳細內容還在規劃中。

三倍券雖然把純電商排除在外，不過「線上付費、實地體驗」的廠商將納入適用範圍，包括藝文、體育活動、訂房網、線上叫車等，將採雙軌進行，由相關部會主動列舉，也會讓業者自行申請。

▲電商被列入白名單的部分，也開放使用了。（圖／記者周亭瑋製表）