持續關注防疫　南鯤鯓代天府庚子年端午防疫消災祈福法會

▲台灣王爺總廟南鯤鯓代天府發揮宗教力量，端午節上午和台灣守護文創聯合舉辦「庚子年端午防疫消災祈福法會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



隨著新冠肺炎疫情在國內解封，各地也陸續展開防疫旅遊，台灣王爺總廟南鯤鯓代天府發揮宗教力量，持續關注防疫，決定端午節上午和台灣守護文創聯合舉辦「庚子年端午防疫消災祈福法會」。

總幹事侯賢遜強調法會儀式結合現存最古老井仔腳鹽田傳統日曬鹽，暨取自南鯤鯓代天府龍泉井午時極陽水等，禮聘法師團行宗教祈福灑淨平安活動，以趨吉避凶，消除疫情。

包括交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能、市府民政局宗教禮俗科科長麥原騰、北門區長張明寶、學甲分局長洪頂力、台灣守護文創董事長陳仁昌及總經理林國偉等出席。

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南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，這次祈福活動由台灣守護文創提供10800包（市值逾百萬元）精緻平安鹽，在端午節上午8時至10時50分在凌霄寶殿舉行防疫消災祈福法事，然後邀請台南市長黃偉哲率全國各宮廟代表、信徒大德等，在南鯤鯓代天府「龍泉井」舉行取「午時水」，再到凌霄寶殿行「灑淨平安」儀式。經宗教儀式加持過的平安祈福鹽，將分發給參與單位及全球鯤鯓王聯誼會各宮廟代表，並現場發送1080包及網路發送3600包等各計劃方式免費發送給廣大信徒。

侯賢遜說，考量目前仍處於防疫旅遊的階段，這次活動特別採用網路全程直播法會現場，日前所拍攝上傳的「鯤鯓王防疫 祈福平安 123」在網路上造成熱烈的討論，短短的7天時間已有超過數 10 萬人進行觀看，顯然大家相當重視南鯤鯓代天府庚子年端午防疫消災祈福法會。

雲嘉南管理處長徐振能表示，雲嘉南風景區多為戶外的觀光旅遊景點，希望透過防疫消災祈福法會，讓民眾可以安心出遊，也讚賞這次所推出經過鯤鯓王加持的祈福鹽，符合地方產業相互結合串連發展的政府政策，在防疫旅遊的過程，帶上這包祈福鹽在身，相信可以安定民心。目前雲嘉南濱海國家風景區也整合在地業者推出防疫旅遊三路線，希望民眾可以走出戶外來到南鯤鯓代天府拜拜祈福，來到美麗濱海景點遊憩生態之旅，曬曬太陽。

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