輕熟女求速效凍齡！一針下去「左眼失明、右手偏癱」…醫衝出：叫不醒





▲大陸39歲女整形腦中風。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

愛美之心，人皆有之，「微整形」逐漸成為現代女性追求美麗最直接的方式。近日，東南大學附屬中大醫院神經內科收治了一位患者。她由於在「黑心」整形診所進行自體脂肪填充面部，導致大面積腦梗死，因治療及時命救回來了，但也付出了慘痛的代價。東南大學附屬中大醫院神經內科張正生副主任醫師提醒，整形有風險，求美需謹慎。

據《揚子晚報》報導，江蘇省南京市一位39歲劉姓女子（化姓）半個月前經朋友介紹，聽說某家整形診所可以進行自體脂肪填充，把大腿裡多餘的脂肪抽出，填充到面部，從而讓面部更加圓潤飽滿。

為求速效凍齡，劉女前往診所進行雙側臉頰脂肪填充術。沒想到，慘況隨即發生。據家人回憶，手術進行了快1個小時的時候，醫生突然衝出來，說她出現意識障礙，怎麼也叫不醒了，緊急送往當地醫院進行搶救。

隨後，當地醫院應急處理後發現，患者出現腦梗死，轉至東南大學附屬中大醫院神經內科ICU。

完善相關檢查後，確定劉女屬於大面積腦梗死，左側大腦中動脈供血區存在脂肪栓塞。隨後，醫生立刻進行緊急治療。

脫離危險後，劉女轉入神經內科普通病房，進行後續治療，漸漸地，現在可以下床行走，並進行簡單的交流。但遺憾的是，她左眼失明，右手的偏癱可能無法完全恢復正常。

明明是面部的自體脂肪填充，怎麼會造成大面積腦梗死呢？專家提醒，面部整形注射可能會導致注射物誤入血管，逆行到頸內動脈系統，從而導致腦栓塞併發症等嚴重後果；因此建議愛美女性儘量選擇到正規醫院進行整形，避免遺憾的發生。

►戴口罩也要記得保養