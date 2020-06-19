最狂女友「拆走副駕座椅」不讓別的女生坐　2人結局讓網友無言

▲副駕駛座一直被大多女性認為是「女友寶座」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

機車後座及汽車副駕駛座一直都被不少女性視為「女友寶座」，是其他異性不可入侵的領域。但近日有一名網友說，好友的女友為杜絕其他異性坐上男友的副駕駛座，竟直接將整個座椅拆掉，自己上車時再裝上去，誇張的行徑震撼許多網友。

實際上，關於座位的問題從很早開始就被廣泛討論，甚至也有戲劇將類似的狀況寫入劇本，但近日一名網友在臉書社團「戀愛公社」發表的文章卻再引起熱議。她以身邊一名好友的女友的行徑為例，向大家發問「女生介意副駕不能給其他女生坐，這件事能到什麼程度？」

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網友說，女方在婚前就很介意讓異性坐上男友的副駕駛座，為了杜絕這種狀況，她乾脆直接把副駕駛的椅子拆走，自己要坐時再裝上去，誇張行徑讓友人相當傻眼，「只要她不在，副駕永遠是沒有椅子的。」

有網友疑惑，該女友為何可徑自將椅子拆下裝上？網友解釋，朋友女友平時在汽車精品行工作，朋友本身也欣然接受這些行徑，兩人最後甚至決定步入婚姻，「他們後來結婚生小孩就開休旅車了，沒再拆椅子了！」該網友對此感到相當無奈，文末也強調這都是真人真事，

該文一出立即引發網友議論，不少網友逗趣回應：「老公改去開公車好了」、「不能交會修車的女友」、「應該出一個教學影片怎麼拆椅子（誤）」，但也有女網友跳出來，表示並非所有女友都介意這點，「不就是一個椅子而已嗎」？



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