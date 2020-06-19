淫教主少龍「神祕金流」曝！知情人士爆他身價破億　扣8千萬「只是零用錢」

▲自詡五教共主的少龍徐浩城，狼狽上銬樣曝光。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

自稱五教共主、心靈歌手的中華中正黨榮譽主席少龍（本名徐浩城），不僅宣稱聽他唱歌或入黨之人即能化解武漢肺炎，因此遭到法院裁罰，更傳出他涉及宗教詐欺、性猥褻信徒並且私開藥方治病。

日前，台北地檢署檢察官指揮刑事局將少龍逮捕到案，並查獲太空梭模型一艘與8,000萬元贓款等大批相關文件，且將少龍與祕書李美華移送法辦。少龍曾自詡為「上天」，更嗆檢警、公家單位，若是敢查他，將等同調查上天，行徑囂張，但對照被檢警上銬的狼狽模樣，實在判若兩人。

少龍的組織盛行多年，過去許多信徒因畏懼少龍的術法不敢對其提告，只是無論少龍會多麼惡劣的法術，到頭來在檢警的努力下，就算其法術道行再高，也不敵文明社會該遵行的法律規範，更何況其實少龍根本不會任何術法，更遑論他對外宣稱的符文治病、詛咒等說法，根本就只是神棍吸金騙色的藉口。

本刊曾找到被猥褻的受害女性與母親，獨家踢爆武肺神棍少龍的惡劣淫行，當時少龍還強硬的寄出律師信強調，絕未有任何性騷擾及性侵之事實，揚言要被害人提出「報案證明」，否則將向本刊提告，如今對照他上銬羈押的糗樣，反差極大。

本刊透過特殊管道取得仙女班完整資料，發現少龍的仙女班，大多是清純漂亮的大學生，而這些遭侵犯的人，有許多都患有憂鬱症或自殘行為，令人感到十分痛心。

本刊多次致電仙女班管理員李美華，但截至截稿前，李都不願意接電話。少龍組織龐大，共犯結構複雜，此次遭逮的徐浩城與祕書李美華，僅是冰山一角。

少龍對信眾宣稱，聽他唱歌可以治武漢肺炎，且又涉性侵及宗教犯罪，本刊踢爆此案後，檢警16日前往台北市華興靈修中心台北道場、少龍居住處所及公司，逮捕自稱中華中正黨主席的少龍及自稱是徐男祕書的李姓女子，現場查扣現金8千萬、帳冊、藥單、太空梭模型、小尊神明、仙女班法則等贓證物，全案正擴大偵辦中。

知情人士則向本刊透露，其實少龍在檢警逮捕1個月前，就已經得知可能將面對搜索，因此陸陸續續將上億元的款項，交由少龍御用「僕人」，郭姓與黃姓弟子親友分批處理，並利用多名弟子的帳戶將錢打散，以致於檢警查獲時，「只有」8,000萬的零用錢。

此外，此案會破，除了檢警不眠不休的努力外，還有1名關鍵人物，就是第1位向警方檢舉的民眾DB（化名），他指出，由於家族內也有人受到少龍的傷害，所以他勇敢出面向刑事局報案，檢警手裡的許多證物，都是他所蒐集而來。

期間，他為了找尋受害者，還一度遭到少龍信徒以提告來恫嚇他的檢舉，但最後DB並未退縮，仍積極尋找受害人出面，因此才找到不少受害女性、遭少龍詐騙的受害者，得以勇於向檢警說明案情。檢警呼籲，若有受害民眾尚未報案，請勇於出面向警方指證，連絡電話：02-27674463。

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