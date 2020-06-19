　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

淫教主少龍「神祕金流」曝！知情人士爆他身價破億　扣8千萬「只是零用錢」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

自詡五教共主的少龍徐浩城，狼狽上銬樣曝光。（讀者提供）

▲自詡五教共主的少龍徐浩城，狼狽上銬樣曝光。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

自稱五教共主、心靈歌手的中華中正黨榮譽主席少龍（本名徐浩城），不僅宣稱聽他唱歌或入黨之人即能化解武漢肺炎，因此遭到法院裁罰，更傳出他涉及宗教詐欺、性猥褻信徒並且私開藥方治病。

日前，台北地檢署檢察官指揮刑事局將少龍逮捕到案，並查獲太空梭模型一艘與8,000萬元贓款等大批相關文件，且將少龍與祕書李美華移送法辦。少龍曾自詡為「上天」，更嗆檢警、公家單位，若是敢查他，將等同調查上天，行徑囂張，但對照被檢警上銬的狼狽模樣，實在判若兩人。

少龍的組織盛行多年，過去許多信徒因畏懼少龍的術法不敢對其提告，只是無論少龍會多麼惡劣的法術，到頭來在檢警的努力下，就算其法術道行再高，也不敵文明社會該遵行的法律規範，更何況其實少龍根本不會任何術法，更遑論他對外宣稱的符文治病、詛咒等說法，根本就只是神棍吸金騙色的藉口。

此次遭逮正是的少龍（左）與致理科大的專任講師李美華（右）。（翻攝自少龍粉絲團臉書）

本刊曾找到被猥褻的受害女性與母親，獨家踢爆武肺神棍少龍的惡劣淫行，當時少龍還強硬的寄出律師信強調，絕未有任何性騷擾及性侵之事實，揚言要被害人提出「報案證明」，否則將向本刊提告，如今對照他上銬羈押的糗樣，反差極大。

本刊透過特殊管道取得仙女班完整資料，發現少龍的仙女班，大多是清純漂亮的大學生，而這些遭侵犯的人，有許多都患有憂鬱症或自殘行為，令人感到十分痛心。

本刊多次致電仙女班管理員李美華，但截至截稿前，李都不願意接電話。少龍組織龐大，共犯結構複雜，此次遭逮的徐浩城與祕書李美華，僅是冰山一角。

知情人士透露，少龍早就將錢轉移。（翻攝自少龍粉絲團臉書）

少龍對信眾宣稱，聽他唱歌可以治武漢肺炎，且又涉性侵及宗教犯罪，本刊踢爆此案後，檢警16日前往台北市華興靈修中心台北道場、少龍居住處所及公司，逮捕自稱中華中正黨主席的少龍及自稱是徐男祕書的李姓女子，現場查扣現金8千萬、帳冊、藥單、太空梭模型、小尊神明、仙女班法則等贓證物，全案正擴大偵辦中。

知情人士則向本刊透露，其實少龍在檢警逮捕1個月前，就已經得知可能將面對搜索，因此陸陸續續將上億元的款項，交由少龍御用「僕人」，郭姓與黃姓弟子親友分批處理，並利用多名弟子的帳戶將錢打散，以致於檢警查獲時，「只有」8,000萬的零用錢。

少龍公司龐大，養了許多年輕仙女班的女大學生。（讀者提供）

此外，此案會破，除了檢警不眠不休的努力外，還有1名關鍵人物，就是第1位向警方檢舉的民眾DB（化名），他指出，由於家族內也有人受到少龍的傷害，所以他勇敢出面向刑事局報案，檢警手裡的許多證物，都是他所蒐集而來。

期間，他為了找尋受害者，還一度遭到少龍信徒以提告來恫嚇他的檢舉，但最後DB並未退縮，仍積極尋找受害人出面，因此才找到不少受害女性、遭少龍詐騙的受害者，得以勇於向檢警說明案情。檢警呼籲，若有受害民眾尚未報案，請勇於出面向警方指證，連絡電話：02-27674463。

鏡週刊關心您，再給自己一次機會， 若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。
自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980


更多鏡週刊報導
【獨家】【淫教主少龍遭逮3】道場串證大會首曝光　全台放颱風假竟是「少龍神蹟」
【獨家】【淫教主少龍遭逮4】網友留言替天行道　遭少龍幹部檢舉裁罰千元
【淫教主少龍遭逮5】襲胸信徒辯灌輸靈力　無恥少龍為脫罪連「不舉」都招了

ET快訊
17歲少女摩鐵暴斃！同房Uber司機關鍵中離1小時曝光　高大
兒子照遭盜用「像韓國瑜」瘋傳：未來可憐！　台南媽媽痛心告網友
昇恆昌借錢發員工薪水　宣布7月關閉機場一半門市
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

淫教主少龍「道場串證大會」首曝光！開庭 颱風唬神蹟　網友怒譙下場慘烈

淫教主少龍「神祕金流」曝！知情人士爆他身價破億　扣8千萬「只是零用錢」

17歲少女摩鐵暴斃！同房Uber司機關鍵中離1小時曝光　高大成揭死因

兆豐銀內鬼「狂買24屋詐貸3億」　手法曝！女行員30萬交保、前夫聲押

討債燒油漆行！鬥毆丟鞭炮放火3傷　議員服務處遭殃

「女騎士摔車」頭部重創…憲兵隊官兵衝上搶救！路人全傻眼

快訊／議員王威元蘆洲服務處樓下大火…鄉民爆掛：「遭縱火」　警急帶回3人調查

快訊／高雄國道車禍！貨車翻邊坡「瞬間解體」　1女急送醫

高雄「趴車短褲女」找到了！19歲少女為了媽媽…原因超心酸

重機剪線超車！成大生「叭」了一聲路中央被攔下　下秒還差點被抓下來揍

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

分手斷捨離...前任照片留不留？ 他被綠卻捨不得刪：太意猶未盡

打掃必看！東西捨不得丟怎辦？ 她曝：認清需求「斷捨離≠浪費」

前國會助理涉共諜「2聲押1交保」　疑靠人脈蒐集陸委會、外交部情資

拍合照「男女成員位子安排」很重要！　藍鈞天：要跟老婆報備照片

國中妹剛出門上學遭拖板車輾斃 雙親撫屍痛哭：她是個乖女孩

淫教主少龍「道場串證大會」首曝光！開庭 颱風唬神蹟　網友怒譙下場慘烈

淫教主少龍「神祕金流」曝！知情人士爆他身價破億　扣8千萬「只是零用錢」

17歲少女摩鐵暴斃！同房Uber司機關鍵中離1小時曝光　高大成揭死因

兆豐銀內鬼「狂買24屋詐貸3億」　手法曝！女行員30萬交保、前夫聲押

討債燒油漆行！鬥毆丟鞭炮放火3傷　議員服務處遭殃

「女騎士摔車」頭部重創…憲兵隊官兵衝上搶救！路人全傻眼

快訊／議員王威元蘆洲服務處樓下大火…鄉民爆掛：「遭縱火」　警急帶回3人調查

快訊／高雄國道車禍！貨車翻邊坡「瞬間解體」　1女急送醫

高雄「趴車短褲女」找到了！19歲少女為了媽媽…原因超心酸

重機剪線超車！成大生「叭」了一聲路中央被攔下　下秒還差點被抓下來揍

二哥侯明鋒卸院長職務成「藍營補選黑馬」？侯友宜一句話打住

淫教主少龍「道場串證大會」首曝光！開庭 颱風唬神蹟　網友怒譙下場慘烈

專訪／偷情小三噴慾火　黃鐙輝拍床戲前禱告「突爆哭不止」嚇傻她

南非孕婦懷胎8月慘被「捅吊」懸死！　兇手曝受雇殺人代價：12萬元新台幣

淫教主少龍「神祕金流」曝！知情人士爆他身價破億　扣8千萬「只是零用錢」

歐盟25兆元「最大振興案」拚7月通過受阻！　梅克爾促團結：必須快和果斷

17歲少女摩鐵暴斃！同房Uber司機關鍵中離1小時曝光　高大成揭死因

美再增150萬人初申失業金！　美股三大指幾乎平盤作收

眼屎這麼多？　你可能得了這7種病

李佳穎激瘦化身最美代言　分享最新「貼的」懶人淡斑法

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

社會熱門新聞

高醫18歲男大生「化骨水」殺人！他冒白煙倒地慘死

金門婦車禍遭撞急救中　路人問「警察呢？」

高雄趴車女真相曝光！ 為了替母抓姦

偷吃小17歲男同事…人妻躲公司樓梯間使壞！愛的足跡遍全台

高雄某大學棄嬰生母找到了！周邊無人知

懷疑男友劈腿　高雄女拿刀狂捅

連千毅出席辯論庭 遭律師責罵為弱智

即／議員王威元蘆洲服務處樓下大火…鄉民爆掛：「遭縱火」

重機剪線超車！成大生「叭」一聲被攔下來嗆

債務糾紛引爆油漆行大火　議員服務處遭波及

屏東縣政府發文槓隋棠！潘孟安臉書再發聲：零容忍

兆豐銀女內鬼詐貸3億　前夫遭聲押

新北校園霸凌！限動辱「破X」逼國1女自殘

24歲鮮肉3度糾纏人妻！她自爆肉體關係　14天辦公室戀情GG

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

昇恆昌借錢發薪水　7月關閉機場一半門市

高醫18歲男大生「化骨水」殺人！他冒白煙倒地慘死

金門婦車禍遭撞急救中　路人問「警察呢？」

日將率先鬆綁4國入境限制　日網友傻眼：台灣呢？

柴犬養5年怪怪的　路人一句話點醒

快訊／吳宗憲和朱立倫變親家！二女兒點頭答應求婚

遭青瓦台批無禮！金與正嚇傻「沉默不語」

連續追劇3天！20歲女半夜「突不對勁」…醫見「塌一大塊」傻了

高雄趴車女真相曝光！ 為了替母抓姦

Skoda Kamiq正式開賣

開高速公路一邊直播　他撞車害妻女身亡

少龍擁237處女+8000萬！律師：唸什麼台大法律

3個月前猛抗議！「基地台真要拆」居民崩潰

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

更多

最夯影音

更多
《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了
中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面