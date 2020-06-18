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台灣人入境鬆綁「在談了」！ 　日首相官邸曝：可能比紐澳更早放行

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▲▼日本東京，人人都戴口罩。（圖／路透）

▲日本政府透露與台灣協商正在進行中，有望比澳洲更早放行。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

日本首相安倍晉三18日表示，已決定和澳洲、紐西蘭、泰國和越南討論鬆綁商務客入境事宜。《每日新聞》引述首相官邸官員說法稱，日本目前也正和台灣討論邊境鬆綁，且台灣有可能比澳洲等國更早獲日本放行。

報導指出，日本政府已與疫情緩和的紐西蘭、澳洲、泰國和越南政府就新冠疫情邊境管制措施進行討論，商討允許旅客出入境的可能性。安倍指出，為了使經濟能夠復甦，有必要逐步重啟國際交通，將分階段允許上述4國旅客與日本進行必要之往來。

報導指出，日本也正和台灣討論放寬入境限制，且由於澳洲和紐西蘭對邊境解禁抱持謹慎態度，首相官邸一名高級官員透露，台灣可能早於澳洲等其他國家鬆綁。

日本政府初步規劃每日允許250人入境，首階段以商務旅客為主，欲入境日本前必須先行接受PCR檢測，並持有陰性證明，並且在入境時提交在日活動計畫表；旅客抵達機場後將再次接受PCR檢測，陰性者才允許入境，初步規劃先以成田機場、羽田機場和關西國際機場先行。

另外，外國旅客入境日本後，仍必須透過日本政府開發的手機APP確認活動範圍，且禁止搭乘大眾交通工具。長期居住日本之外籍人士、駐日技術人員等比照日本公民從境外回國之規定，入境後必須在家中隔離14天。

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