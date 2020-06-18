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在台灣找到靈感反觀生命！荷蘭藝術家Karin Janssen來台首度個展

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▲▼在台灣找到靈感反觀生命！荷蘭藝術家Karin Janssen來台首度個展（圖／主辦單位提供）

▲在台灣找到靈感反觀生命！荷蘭藝術家Karin Janssen來台首度個展。（圖／主辦單位提供，以下同）

生活中心／綜合報導

荷蘭藝術家Karin Janssen在2018年落腳台灣後，海島上的一切都成了她的靈感，反觀自我生命，許多自然生態、人文景觀，甚至傳統寺廟的彩繪設計，都影響了她的畫風，如今首度在台舉行「 超凡的機器 Extraordinary Machine 」畫作個展，7/4~7/26在空總台灣當代文化實驗場展出。

Karin Janssen 擅長以實驗性的技法，架構出矛盾與生命力共存的超現實圖景。構圖從本能出發，或柔軟、或強烈地依循直覺，遊走在抽象與具象的元素之間，建構出意識汪洋中的一種複雜生態。

▲▼在台灣找到靈感反觀生命！荷蘭藝術家Karin Janssen來台首度個展（圖／主辦單位提供）

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▲Karin Janssen 在上海的工作室。

6年前Janssen 從倫敦移居上海，後於 2018 年落腳台灣。海島上的自然生態、人文景觀，甚至傳統寺廟的彩繪設計，都影響了她的畫風。從原本各個角度的人體速寫，風格強烈的線條及色塊，轉變為充滿象徵性、細節與色彩飽滿的豐富構圖。

旅居亞洲的6年之間，Janssen 不時剪貼海洋元素，以及熱帶雨林緊湊的共生意象。海洋，是她探討人的媒材；海洋是生命的起源，也是混沌的有機體，其中無法掌控、又蘊藏無限可能的象徵意義，反映了女性及母親身份與生俱來的力量與掙扎。

▲▼在台灣找到靈感反觀生命！荷蘭藝術家Karin Janssen來台首度個展（圖／主辦單位提供）

▲Karin Janssen 在台北的工作室一角。

同時，海洋也是她在海島上對世界與自我的深思。全球暖化的陰影，讓人在面對自然環境時，感到一種強烈的漂流感。我們渴望親近環境，期望找回某種遺失的平衡，卻只能透過不斷的衝撞與想像，才能稍微填補這份空缺。

在自然中，我們可以感到陌生而安全。面對Janssen 離奇的異世界，我們短暫地讓自己與各種怪誕的生命體為伍，接受各種暗示，沉浸為其中的一份子。

▲▼在台灣找到靈感反觀生命！荷蘭藝術家Karin Janssen來台首度個展（圖／主辦單位提供）

▲Karin Janssen 過去在倫敦經營的畫廊「Karin Janssen Project Space」。

藉著描繪有機形體的變化，她將看似錯置、彼此抗衡的物體巧妙地融合為一。對Janssen 而言，繪畫的過程，就是在文化衝擊與身份轉換中不斷解構、重組自身的過程。鮮明而立體的表象之下，探討著身體、心理和自然之間的關係。將潛意識的矛盾和不同面向，轉化為一種不帶批判的視覺語言。對於創作，她不曾為任何流派或議題背書，保持著完全忠於自身經驗的創作態度。

Janssen 不只是藝術家，也是策展人。在倫敦，她曾擁有自己的畫廊，以藝術家的身份從事獨立策展。也到南美駐村，為當地的孩童開辦藝術工作坊，進入原住民部落工作。近20年來，Janssen 的作品展於荷蘭、英國、中國和巴西等世界各國的畫廊、藝術博覽會與博物館，也有建築和室內設計界的藏家，將她的畫作呈現為空間設計的一部份。

長年在異國流轉的心境，成為了Janssen 獨特的創作養分。而台灣的風景，也讓她找到新的媒材，與對生命的更多解讀。

▲▼在台灣找到靈感反觀生命！荷蘭藝術家Karin Janssen來台首度個展（圖／主辦單位提供）

展覽名稱｜「 超凡的機器 Extraordinary Machine 」Karin Janssen 畫作個展
展覽場地｜空總臺灣當代文化實驗場C-LAB，聯合餐廳展演空間二樓
展覽日期｜7/4 ~ 7/26 2020 週三到週日 2-6pm
開幕茶會｜7/4 2020 下午 3 點
網站｜www.karinjanssen.com

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