搶攻「振興三倍券」商機　華碩全台首家街邊旗艦店進軍光華八德商圈

▲華碩全台首家街邊旗艦店進軍光華八德商圈。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）全台首間街邊旗艦店「ASUS台北八德旗艦店」今（18）日在光華八德商圈盛大開幕，並針對華碩旗下不同系列產品設立體驗專區，包含ZenBook、ASUS VivoBook、ProArt、AiO、ROG、桌上型電腦及商用電腦，讓消費者可以一次體驗華碩全系列筆電與桌機產品。

華碩聯合科技業務處副總經理廖逸翔表示，因應畢業、開學季筆電需求大增，加上政府的振興三倍券、配合通路的檔期活動及旗艦店開幕，華碩預估今年暑假整體業績可望成長三成，而且ASUS台北八德旗艦店擁有卓越的地理位置，從忠孝新生捷運站步行僅須3分鐘時間。

▲華碩未來將不定期在ASUS台北八德旗艦店舉辦ASUS VIP會員新品鑑賞會。（圖／華碩提供）

華碩表示，旗艦店具有時尚新穎的店內裝潢與陳設，並與榮獲多項國際大獎的台灣知名室內設計團隊合作，以淺灰做為主調的設計概念，搭配木紋及大理石等溫潤質感，為科技帶入時尚生活元素，再加上最齊全的筆電、桌機全系列機種展示，期望在試營運期間即吸引眾多消費者進門市體驗。

華碩指出，為了讓消費者能有更完善的服務體驗，預計在ASUS台北八德旗艦店加入後，華碩全台體驗店共計有24家門市，消費者可透過網路挑選喜愛的產品型號，並在華碩全台體驗店實機體驗，親身感受華碩產品的工藝之美，現場將由專人詳細介紹機台與教學操作，享受全方位的貼心服務。

▲消費者可透過網路挑選喜愛的產品型號，並在華碩全台體驗店實機體驗。（圖／華碩提供）

華碩分享，這24家華碩體驗店將同步導入智慧零售系統(O2O)，消費者可透過華碩線上商城或體驗店門市下單、付款及取貨，還能透過體驗店提供的全產品線服務，先下單、付款，再依照自己時間至門市取貨，或由專人送貨到府，不受時間及空間限制，隨時隨地體驗購物零時差。

華碩宣布，歡慶旗艦店開幕，消費者只要在7月12日前，至ASUS台北八德旗艦店購買指定機種，即可享多重優惠，像是購買ZenBook UX系列筆電隨貨贈送Alexander King Chen聯名限量手拿包、30周年紀念滑鼠墊、ASUS螢幕擦拭貼，而且登錄再送30周年紀念旅行萬用轉接頭。

▲開幕期間來店購買ZenBook UX系列筆電，隨貨贈送Alexander King Chen聯名限量手拿包、30周年紀念滑鼠墊、ASUS螢幕擦拭貼，登錄再送30周年紀念旅行萬用轉接頭。（圖／華碩提供）

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