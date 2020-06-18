南港輪胎老臣收回扣5.6億進監牢　出獄後還能領退休金460萬！

▲南港輪胎老臣陳啟清出獄後，沒收到公司退休金，請求未果因此提告，法官認為陳男有理，判公司應如數給付共460萬餘元。（示意圖／pixabay）

記者孫于珊／台北報導

在南港輪胎公司工作36年的資深員工、資材部經理陳啟清，出獄後發現沒收到460萬餘元退休金，追討也未果，因此告上法院。台北地院審酌後，認為陳男有理，因此判他勝訴。可上訴。

陳男從1995年擔任資材部協理開始，就與妻子合謀，向供應廠商收回扣5.6億元，被依違反《證券交易法》、背信罪等罪羈押禁見，最後被判刑5年，併科罰金1500萬元確定。陳男2016年4月7日入監服刑，2018年1月17日假釋出監。

陳男主張，他出獄後申請勞工保險給付時，發現公司並未結清勞退舊制的退休金給他，於是申請勞資爭議調解，向公司請求舊制退休金，但公司卻以「退休金請求時效已完成」為由拒絕給付。

陳男強調，他自1978年4月7日即任職，至2003年4月6日止，就已符合《勞基法》規定連續工作25年的自請退休條件，雇主就算已終止雙方勞動契約，也不影響勞工可依法請求舊制退休金的權利，公司應給付他460萬餘元退休金。

公司的委任律師辯稱，陳男升任資材部經理後，雙方已轉為委任關係，不存在僱傭關係，依此計算，陳男的年資僅19年餘，不符合《勞基法》規定的工作25年自請退休要件。

律師還說，陳男濫用職權向廠商不法索取鉅額回扣，公司長期蒙在鼓裡，已嚴重違背公司的信任，造成公司重大損失，若他還能與其他兢兢業業工作的勞工同領退休金，顯然不公平也不適當，依學者見解，陳男的期待權不值得受保護，舊制退休金的請求權也不得保留，甚至屬權利濫用、違反誠信原則；又縱使陳男得向公司請求給付舊制退休金，也應減半為230萬餘元，以維公平正義。

律師也指出，陳男舊制退休金請求權已過時效，應自陳男被解僱的次月起算5年內提出，雖然陳男說他遭羈押禁見，無從知悉自己已被解僱，但陳男的兒子已代他收受公司寄送到其戶籍地的法律文件，未予退件，因此終止勞動契約的意思表示，已生送達效力。

法官審理後認為，雙方仍屬僱傭關係；公司提出減少5成退休金部分，則無相關法律規定；陳男2015年3月16日經法院解除禁見後，才有可能經由家人轉交或轉知解雇信函及內容，舊制退休金請求權並未超過5年的時效。

法官還說，陳男請求退休金與他被判刑入獄是兩回事，且陳男除已服刑完畢，也與公司達成和解，賠償近7億元，退休金的請求並無權利濫用、違反誠信原則，因此判陳男勝訴，公司應如數給付退休金460萬9220元。

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