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雙胞胎相差10歲！哥哥先出生...媽媽10年後「解凍胚胎」產下弟弟

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▲▼嬰兒,新生兒,寶寶。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲雙胞胎竟然相差10年出生。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者劉雪兒／綜合報導

罕見！大陸一對雙胞胎竟然相差10歲，原來這位媽媽在11年前做了試管嬰兒，當時成功移植一個胚胎且產下男嬰，剩下的胚胎就冷凍起來，去年女子決定再生二寶，於是再次移植冷凍胚胎，從醫學角度來看，這2兄弟雖然相差10歲，但確實是雙胞胎，2人出生體重還一模一樣。

根據《長江日報》報導，這起罕見案例發生在湖北武漢。41歲的王女士近日產下第二胎，不過卻是十分特別的一胎，王女表示，她在10多年前結婚時，就已經準備好當媽媽，但因為自然受孕的條件不佳，結婚後多次流產，於是輾轉來到湖北省婦幼保健院，接受當時的鄭潔主任的建議，採用試管嬰兒技術，成功培育了一批胚胎，隨後也順利移植了一個胚胎，誕下3.6公斤的男嬰路路（化名）。

路路長大之後，曾許願要弟弟妹妹，且再三承諾會扛起重責照顧好小寶寶，而父母心裡也依然掛念著儲存在生殖中行的胚胎，經過深思熟慮之後，媽媽決定再試試看。

由於王女士屬於高齡產婦，做試管嬰兒的成功率並不高，所以決定使用生殖中心的「養囊技術」，以提高胚胎移植存活率。路路知道媽媽成功懷上後，便拿出400元積蓄讓父母給小寶寶買紙尿褲，還積極分擔家務。

▲41歲王女士採用「養囊技術」，順利誕下嬰兒。（圖／取自長江日報）

▲41歲王女士採用「養囊技術」，順利誕下嬰兒。（圖／取自長江日報）

王女士16日成功分娩出同同（化名），弟弟與哥哥出生時的體重一模一樣，而鄭潔主任也笑著說，從醫學角度來看，同一批胚胎的他們，是雙胞胎兄弟，相隔10年非常罕見。

值得一提的是，普遍的試管嬰兒技術是取卵後，培養兩至三天即可移植手術，而養囊技術則是將胚胎再養兩天，看哪些胚胎先發芽，再從中選出更優質的胚胎進行移植。

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