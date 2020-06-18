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考上頂大遭冒名！她發現12年前「自己」已大學畢業...冒名者花2000買走人生

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陳女被人冒名頂替上大學。（圖／翻攝自微博）

▲陳女被人冒名頂替上大學。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸山東省冠縣近日爆出一起被冒名頂替上大學一事，一名陳姓女子16年前大學落榜後，就投入職場工作，之後想重回大學讀書，沒想到卻在學籍系統中發現，自己16年前已在山東理工大學就讀並且還畢了業。調查後發現，當年有一名女子的父親花2千元買下陳女學籍讓女兒進入大學就讀。

據《新華網》報導，山東省冠縣陳女16年前考大學時，因家中沒有電話，填寫志願後，留了親戚家的電話，後來詢問多次都沒有錄取消息，認為自己落榜，她不想給家裡增添負擔，畢業後決定到外地工作。陳女成家後想一圓大學夢，於是報考了成人大學考試，沒想到在學籍系統中查到，自己在山東理工大學的學籍和學歷。

陳女與冒名女子當年成績。（圖／翻攝自微博）

▲陳女與冒名女子當年成績。（圖／翻攝自微博，下同）

陳女提到當時以為是同名同姓，但對照後發現照片上根本不是她本人，但學籍上的姓名、性別、出生日期和身分證號碼都是自己的，因此到山東理工大學招生處詢問，工作人員向陳女證實，她的學籍被當年同縣的一名考生冒名使用。之後山東理工大學公告，學校經過審查後，陳女被冒名訂替入學，經校方討論決定將陳女在校的學歷註銷；不過陳女認為不公平，若直接註銷學籍等同於她無法重新入學讀書。

此事曝光後2人當年成績被翻出比對，冒名頂替的女子考試成績303分（文科），比當年文科類專科分數門檻546分，還低243分，而被頂替的陳女成績為546分（理工科），整整比當年理科類專科分數門檻的519分，還高出27分，考上了山東理工大學，卻被人冒名頂替。

（圖／翻攝自微博）

陳女經過多個機關求證事情經過，在一次村幹部組織的見面會中，一名冠縣辦事處工作人員表示，自己是冒名女的的親戚，當年冒名女的父親當年花2千元購買陳女的學籍，不過陳女認為事情沒有那麼簡單，不相信一個仲介能辦成。目前冠縣縣委、縣政府多個部門成立聯合調查組對此事展開調查。陳女希望政府能查清楚此事，讓她把當年的尊嚴和榮譽找回來，若可以她想重新完成大學學業。

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