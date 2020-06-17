台南議員質詢「學貓叫春」！官員全笑翻...市長超正經：公母貓外觀看不出

圖文／CTWANT

市議員居然有學貓叫春的專長？台南市議員張世賢今日在議會質詢流浪貓狗捕抓問題時，當場學公、母貓發情期的淒厲叫聲，相當專業，在場官員聽到忍不住也笑了出來。連在議場外的蔡旺詮議員都說，聽到當下真的以為有貓在議場內叫，市長黃偉哲也表示，不知道張世賢議員原來還有這項專長。

▲市議員張世賢質詢當場學發情期公貓、母貓的淒厲叫聲。（圖／翻攝自張世賢臉書）

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針對流浪貓狗可能導致環境問題，議員張世賢向農業局長謝耀清提出詢問，台南市1年抓幾隻野貓？同時質疑流浪狗捕抓後閹割再置放回原地（TNVR）的作法擾民，批評應該由愛心人士自己抓回去養。謝耀清則答詢，置放回原地後會觀察地點是否適合，同時要求別在交通要道、人口密集處飼養。

隨後張世賢詢問市長黃偉哲「看得出公貓和母貓嗎？」他質疑動保處1天，恐怕抓不到3隻野貓，「野貓晚上在屋頂跑來跑去，喵喵叫，像鬼打架一樣。」他更當場學起發情期公貓、母貓的叫聲，高亢淒厲的「喵～喵～喵～」是公貓，意思是「叫你來！」；母貓則是較為輕柔地說「不要啦！」他的模仿讓在座的官員們都忍不住笑出來。

黃偉哲正經地答詢「貓比較難抓，公母貓外觀看不出來。」、「牠們可能是繁殖期才會這樣叫，可以錄公貓的聲音來引誘捕捉。」

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