「我準備好跟高雄一起打拼」　陳其邁：擦亮綠色執政品質保證招牌

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長補選8月15日將舉行投票，民進黨17日下午召開記者會宣布，黨中常委一致通過，正式宣布徵召已經辭去行政院副院長的陳其邁，代表綠營投入補選戰。陳其邁致詞時自信表示，「我是唯一人選，我準備好了！要跟高雄一起打拼！

陳其邁強調，自己這些日子以來一直掛念故鄉，不管是淹水的時候或是登革熱來的時候，始終都很關心故鄉的問題，「高雄放在我心上，對我而言，我看到這段時間高雄的紛擾，我也了解整個行政院團隊蔡總統領導之下，國家全力邁進，我相信高雄值得更好，也應該更好。」

陳其邁多次向總統蔡英文、行政院長蘇貞昌致謝。他強調，有蘇貞昌在中央打拼，相信衝衝、緊緊緊，一定能打造高滿意度，擦亮綠色執政品質保證的招牌。

陳其邁說，會在這次的選戰裡向市民報告自己的施政理念，「再一次向高雄市民表示，我準備好了，要跟高雄一起打拼。」

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