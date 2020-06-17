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竹聯明仁會「封街砍人」畫面曝！爭奪酒店經紀「再押山區狂打丟包」

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記者張君豪／台北報導

台北市中山警分局16日晚間兵分21路大掃黑，拘提近來頻頻在中山區鬧事的竹聯幫仁堂明仁會16名成員，其中包含明仁會吳姓台北總會長在內，16人全依組織犯罪條例移送台北地檢署。根據中山警方暗中蒐證，明仁會從去年起就在台北、新北地區犯下多件擄人拘禁、鬥毆事件，都與明仁會爭奪酒店經紀公司利益有關，但手段不僅危害地方治安，也嚴重挑釁警方維護治安決心。

▲竹聯幫明仁會台北總會長吳姓男子遭警方逮捕移送地檢署 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲竹聯幫明仁會台北總會長吳姓男子遭警方逮捕，移送地檢署 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲竹聯幫明仁會台北總會長吳姓男子遭警方逮捕移送地檢署 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲竹聯幫明仁會台北總會鬧事幫眾16日遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

中山警方表示，落網的竹聯幫仁堂明仁會台北總會吳姓男子（28歲）掛階會長，2019年2月初吳男因與其他幫派有糾紛，他叫了20多名小弟在中山區永盛公園拿刀砍人，還強押被害人上車毆打，並將被害人丟在汐止山區。

▲竹聯幫明仁會台北總會長吳姓男子遭警方逮捕移送地檢署 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲竹聯幫明仁會台北總會幫眾去年2月到中山區某公園鬥毆過程都被監視器拍下 。（圖／記者張君豪翻攝）

2019年9月竹聯幫明仁會覬覦某老闆事業有成，吳姓大哥指揮幫眾到該公司位於內湖的商辦大樓砸毀負責人辦公室物品，並要求對方支付4千萬元債務，對方不從，吳嫌直接叫小弟把人押往新北市新莊區藏起來，直到被害人願意付錢才放人。

警方不動聲色暗中蒐證發現，吳嫌2019年12月因介入酒店經紀公司糾紛，率幫眾到被害人位於中山區某商辦大樓內毆打被害人，搜刮辦公室內現金並砸毀該辦公場所，中山警方當時出動快打警力到場支援，帶回部分涉案人偵辦。

中山警方表示，吳男急欲竄起希望在北市打出名號，但手段相當兇殘，警方經逮捕訊問後，全案依違反組織犯罪條例、刑法強盜、恐嚇取財、妨害自由、毒品危害防制條例等多項罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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