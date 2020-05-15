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罷韓投票前一個月...白狼出席竹聯幫餐敘　警政署：用選票表達意見

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▲統促黨張安樂抗議《反滲透法》。（圖／記者林敬旻攝）

▲竹聯幫虎堂辦餐會邀張安樂，傳有人討論影響罷韓投票，白狼；不會做這種事。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱中岳／台北報導

罷韓投票將在6月6日舉行，但據傳聞挺韓團體憂心投票結果，想要干擾投票結果，更有人直指，竹聯幫虎堂在6日席開7桌舉辦餐會，邀請統促黨主席「白狼」張安樂出席，且還傳出餐會上有其他人憂心罷韓通過想干擾罷韓投票。

6日當天晚上6時許，竹聯幫虎堂成員在新生北路二段上「鉅星匯國際宴會廳」舉辦餐會，每桌要價7千元席開7桌，除了邀請「愣子」、「生偉」等虎堂重量級大老外，另外還找來統促黨主席「白狼」張安樂一同餐敘。

當天卻有消息傳出，有餐敘成員憂心罷韓結果恐會通過，想到南部干擾投票，但是白狼面對此事表示，「統促黨不會這樣做」。

知情人士透露，其實虎堂這種餐會幾乎是每個月的例行聚會，4月份就曾在同一地點舉辦過，且從餐廳還沒改名就已經開始，因5月份餐會時間在罷韓前一個月舉辦餐會，也才會讓人不免有這樣的聯想。

警政署獲悉後表示，對於高雄市長罷免案，要求高雄市政府警局比照選舉規格，依據行政中立的原則，維護好投票現場治安，也呼籲民眾，以理性、和平的方式，用選舉表達意見。

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