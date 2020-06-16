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宏泰人壽可用「不動產作價增資」？　金管會：視個案審酌

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▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲宏泰人壽若採不動產作價增資，金管會將會個案審酌。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

今年上半年淨值比低於3%門檻的壽險公司，只剩宏泰人壽，外界關注增資計畫的進度。金管會保險局今（16）日表示，目前已要求公司研議強化財務體質計畫，需考量風險胃納與限額，但由於淨值比要連2期低於3%，因此目前尚未勒令增資，若公司未來要以不動產作價增資，則將個案審酌。

今年受到疫情影響，國內外股市重挫，信用風險也增高，連帶影響壽險公司淨值比的表現。另據金管會保險局統計，到目前為止，宏泰人壽淨值比仍未達3%的標準。

金管會保險局副局長張玉煇表示，金管會已請宏泰人壽研議強化財務體質計畫，做相關投資決策時，也要考量風險胃納、風險限額，以健全公司財務結構，目前公司仍在持續辦理中。

過去有壽險公司透過不動產作價增資，增加公司的淨值，宏泰人壽能否依此提高淨值比？張玉煇則說，那要從個案來看，現行法規上並沒有淨值，因此會採個案審酌。

針對淨值比低於3%門檻，宏泰人壽若不增資的話，主管機關是否會要求賣土地？張玉煇指出，按照現行規定，淨值比須連續2期低於標準，也就是淨值比連續2個半年及資本適足率（RBC）不到200%，但目前該公司還沒有達到勒令增資情況。

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