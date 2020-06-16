用沙子做明信片、防撞充氣小包　台科大9件作品奪金點設計獎





▲台科大設計系劉佳蓉(右)、杜浩瑋(左)的「島民的暑假作業」獲得金點新秀設計獎包裝設計類獎項，透過創作沙畫、沿海景點圖卡等體驗方式，讓人們更認識台灣的海岸。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

利用台灣海岸的沙子做沙畫明信片、放假計畫探索自己、創意防撞充氣包登募資平台、！2020金點新秀設計獎獲獎名單揭曉，今年台科大設計系共9件學生作品獲獎，獲獎數居全國第一。得獎作品包含產品設計、工藝設計、包裝設計、視覺傳達設計、數位多媒體設計、社會設計類別，作品創新且具商品化潛力。



台科大校長廖慶榮表示，金點新秀設計獎是全國指標性的設計獎項，台科大同學們今年再度回歸參與金點新秀設計獎，便一舉獲得全國最多的9項獎項，也展現出台科大學生豐沛且創新的設計能量。



台科大設計系劉佳蓉、杜浩瑋的「島民的暑假作業」獲得金點新秀設計獎包裝設計類獎項，兩人因為喜歡海洋，有感於台灣四面環海，擁有豐富美麗的海洋資源，許多民眾仍對海岸及海洋陌生。隨著政府開放海洋的腳步，兩人也設計出「島民的暑假作業」，透過創作沙畫、沿海景點圖卡等體驗方式，讓身在台灣這座島的人們願意多親近海洋，更認識台灣的海岸。

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▲台科大設計系學生馬世宇(右)、洪鵬凱(左)設計「放假計畫」讓使用者在城市中解謎完成各種任務，暫時抽離原有生活，自我探索，達到充分休息放假的感受。（圖／台灣科技大學提供）



「島民的暑假作業」內含台灣海岸地圖、沙子科普知識手冊，團隊更蒐集了來自全台本島及離島等22處的海沙，像是利用東北角、澎湖、花東海岸的沙子，製成獨特的沙子色票，讓使用者欣賞各地沙灘的顏色變化。除此之外，也將龜山島、三仙台等沿海景點製成12款沙畫明信片，使用者可以親自走訪各地沙灘蒐集不同顏色的沙子來完成沙畫創作。



獲得社會設計類獎項的「放假計畫」，是由台科大設計系學生馬世宇、洪鵬凱設計，透過網路聊天機器人與任務包，設計出一款城市實境體驗遊戲，讓使用者在城市中跟隨線索解謎，完成遊戲給予的各種任務，嘗試體驗不同的活動，藉此暫時抽離原有生活，也能靜下心自我探索，不用出國便可以有充分休息放假的感受。

▲「充氣小包」是台科大設計系吳天雋(左)、向量(右)的創作，具防撞及防水效果，作品也在近日登上募資平台展開募資。（圖／台灣科技大學提供）



馬世宇表示，至今已有超過40位參與者體驗實際活動，使用者可以選擇與本身個性迥異的人格角色來體驗遊戲，執行像是前往某間書店選一本從沒看過的書、獨自參訪廟宇等任務，換個角度檢視自己，度過充實有意義的假日。馬世宇說，在設計遊戲及體驗的過程中，他也學會放慢腳步觀察路人、路過的小店，用不同的視角認識這座城市。



產品設計類得獎作品「充氣小包」是台科大設計系吳天雋、向量的創作，包包以充氣的設計達到防撞效果，並且採用特殊的高周波黏合做到無縫線可完全防水的特色，適合從事戶外運動，或是一般日常生活通勤使用，作品也在近日登上募資平台展開募資。

▲台科大設計系共9件學生作品獲2020金點新秀設計獎，獲獎數居全國第一。（圖／台灣科技大學提供）



吳天雋表示，起初是為了攜帶平板出門時會有碰撞或弄濕等疑慮，特別設計此防撞且防水的小包，包包充氣的設計也可作為枕頭或靠枕使用，十分便利。兩人目標畢業後正式創業，以充氣小包作為創業的起點，將創意實踐正式商品化，在募資平台進行募資，展開創業的旅程。