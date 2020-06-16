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一口吃下雲山煙雨　故宮「墨戲仙草凍」開放預購啦！這些通路買的到

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▲▼ 一口吃下雲山煙雨　故宮「墨戲仙草凍」開放預購啦！這些通路買的到 。（圖／故宮博物院提供）

▲第八屆國寶衍生商品設計競賽金獎作品商品化，得獎者王蓓恩、劉家欣將故宮名畫〈清 石谿 雲山煙雨〉轉化為經典甜品仙草凍。（圖／故宮博物院提供）

記者崔至雲／台北報導

去年故宮博物院舉行「國寶衍生商品設計競賽」，當時一項作品「墨戲仙草」讓網友敲碗跪求商品化，如今許願成真。故宮與台灣在地品牌「黑丸嫩仙草」聯名推出「墨戲仙草」，將故宮山水畫轉化為立體仙草凍，用最療癒人心的藝術想像與美食體驗，讓民眾享受詩畫般的甜品美學。

▲▼ 一口吃下雲山煙雨　故宮「墨戲仙草凍」開放預購啦！這些通路買的到 。（圖／故宮博物院提供）

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▲▼當奶球淋在仙草凍上，在黑白相間中交織光影流轉的山水詩意，創意玩轉故宮名畫的感官體驗。（圖／故宮博物院提供）

▲▼ 一口吃下雲山煙雨　故宮「墨戲仙草凍」開放預購啦！這些通路買的到 。（圖／故宮博物院提供）

故宮表示，2010年起舉辦國寶衍生商品設計競賽，並將具市場發展性的得獎作品商品化，提升博物館文創產值、開創新生活美學。此次搶鮮上市的「墨戲仙草」，是去年第八屆國寶衍生商品設計競賽金獎作品。得獎者王蓓恩、劉家欣將故宮名畫〈清 石谿 雲山煙雨〉搖身一變成為經典甜品仙草凍，當奶球淋在仙草凍上，增添風味的奶精流動於層層峰巒，在黑白相間中交織光影流轉的山水詩意，創意玩轉故宮名畫的感官體驗。

▲▼ 一口吃下雲山煙雨　故宮「墨戲仙草凍」開放預購啦！這些通路買的到 。（圖／故宮博物院提供）

▲故宮×黑丸嫩仙草推出「墨戲仙草」開放預購中。（圖／故宮博物院提供）

故宮指出，目前「墨戲仙草」禮盒推出2盒裝含運售價640元、8盒裝含運售價1,720元，每盒6入。即日起開放故宮精品網路商城、黑丸嫩仙草官網、7-Eleven及全家指定通路預購，歡迎民眾搶先嚐鮮。

一般賣場通路賣的黑丸嫩仙草3個39元，而故宮這一款2個售價為640元，有網友認為「太有創意了，心動已買」、「有創意我喜歡」；但也有網友表示，「創意十足，但是價格有點高不可攀呀」。

▲▼ 一口吃下雲山煙雨　故宮「墨戲仙草凍」開放預購啦！這些通路買的到 。（圖／故宮博物院提供）

▲「墨戲仙草」靈感來源，發想自故宮典藏〈清 石谿 雲山煙雨〉。（圖／故宮博物院提供）。

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