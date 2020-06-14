　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

浙江油罐車爆炸94歲傷者燒傷面積40%　部分重症病人燒傷面積達95%

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼驚悚現場曝！浙江「油罐車爆炸」衝出高速公路　轟倒房屋4死逾50傷。（圖／翻攝央視、微博）

▲浙江油罐車爆炸造成重大傷亡。（圖／翻攝央視、微博）

記者魏有德／綜合報導

浙江溫嶺昨（13日）發生油罐車爆炸事故，造成19人死亡、172人受傷，重傷人員則分送6間醫院安置。據了解，溫嶺市第一人民醫院共收治79人，年齡最高的重症患者94歲，部分病人燒傷面積達95%。

▲溫嶺油罐車爆炸部分重症者燒傷面積達95%。（圖／翻攝中新社）

▲溫嶺油罐車爆炸部分重症者燒傷面積達95%。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，溫嶺市第一人民醫院副院長蔡海軍表示，收治的重症病例中以男性為多，年齡最高有94歲，年齡小的大約30多歲，「這位94歲患者燒傷面積在40%左右，由於其年齡太大，一些情況隨時會變化，因此病人病情仍具有一定危險性。」

▲醫護人員替油罐車爆炸意外的受傷患者吊掛點滴。（圖／翻攝中新網）

▲醫護人員替油罐車爆炸意外的受傷患者吊掛點滴。（圖／翻攝中新網）

蔡海軍提到，燒傷面積95%以上代表基本上全身都燒傷，僅下腹部及部分穿衣服的地方情況稍好一些，「目前大面積燒傷在收治病人中比例較高，收治的燒傷面積達90%以上病人就有7個。」據了解，目前浙江省、溫州市、台州市已組成醫療團隊，對傷勢較重的人員一對一成立救治小組。

這輛爆炸的油罐車裝有19500升液化氣，完全爆炸的威力相當於TNT炸藥的十倍，從釋出的現場畫面和照片可以看到，事故發生時，方圓幾百公尺內的房屋和公共設施瞬間淪為一片瓦礫，甚至還有汽車被爆炸產生的氣流彈射到空中，情況相當驚險。

ET快訊
唐湘龍遭開罰50萬！　中選會認定他違反這一條規定
高雄15名學生檢驗出爐！　疾管署：確定為「鼻病毒」感染
台中仁愛醫院整排機車「一半泡水中」！鄉民看傻：從沒發生過
快訊／台中車站大廳淹水！豪雨狂灌一級淹水警戒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國安法執法港警需「品格審查」　保安局長：要對付善於隱藏的高手

浙江油罐車爆炸94歲傷者燒傷面積40%　部分重症病人燒傷面積達95%

中學妹校內廁所遭「約談」　多人圍毆霸凌「狠甩巴掌、猛踹倒地」

陸疾控專家曾光：北京不會成為第二個武漢　無需全民檢測

北京機場巴士司機確診　9天前曾到「新發地市場」購物

新發地行動！北京連夜轉移上萬人　台商爆「地毯式清查」來了

影／餐廳食材來自「北京新發地」　34歲女員工上週全身無力...一測確診了

影／浙江油罐車爆炸「19死172傷」　砰巨響「村子剩一半」...公司10次被罰！

影／北京新增36確診病例　全與「新發地市場」有關...11人無任何症狀

起拍價2.38億元0人投注！　賈躍亭樂視網股票拍賣引1.45萬人圍觀

台中九寶媽「從19歲生到41歲」22年生9個後...決定結紮封肚！

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

異性知己都假的？下秒取代正宮　他戳破真相：互相喜歡只是沒說

楊丞琳頂15公斤假髮「巨型蔣小花」　分享卸妝過程...前後0差別！！

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

對決酸民！他挑戰女星IU減肥餐 吃完早餐秒放棄...午餐狂嗑燒烤

鍾麗緹和婆婆為「生子話題」陷尷尬　秦媽媽一旁附和…伊能靜高情商喊停

孕婦下腹出血！員警巡邏遇求助　急幫開道路程「15分鐘→4分鐘」

10點了！汪「哀怨眼神」催睡覺　媽尷尬：我還在客廳想看劇耶XD

港湖女神高嘉瑜畢典「大走音」　飆唱《隱形的翅膀》學生嗨爆

國安法執法港警需「品格審查」　保安局長：要對付善於隱藏的高手

浙江油罐車爆炸94歲傷者燒傷面積40%　部分重症病人燒傷面積達95%

中學妹校內廁所遭「約談」　多人圍毆霸凌「狠甩巴掌、猛踹倒地」

陸疾控專家曾光：北京不會成為第二個武漢　無需全民檢測

北京機場巴士司機確診　9天前曾到「新發地市場」購物

新發地行動！北京連夜轉移上萬人　台商爆「地毯式清查」來了

影／餐廳食材來自「北京新發地」　34歲女員工上週全身無力...一測確診了

影／浙江油罐車爆炸「19死172傷」　砰巨響「村子剩一半」...公司10次被罰！

影／北京新增36確診病例　全與「新發地市場」有關...11人無任何症狀

起拍價2.38億元0人投注！　賈躍亭樂視網股票拍賣引1.45萬人圍觀

台東豐里國小經4天5場激戰　拿下全國足球錦標賽冠軍

不想重蹈覆轍！陳其邁透露…高雄市長敗選後「列了20個錯誤」在電腦上！

開店就爆滿！台南銷魂限量鵝肉飯　還有鵝湯免費喝到飽

扮長腿空姐誘上鉤…工程師皮夾遭扒+扛私菸罪責！被害人組「復仇者聯盟」揭騙局

英藥廠新冠疫苗「年底有望問世」！　法德義荷簽約可領4億劑

中職／兄弟先發好競爭！看誰能卡位　丘總有感而發

「本土劇小林志玲」開深V飄仙氣...圓夢發片過程超波折！

《007生死交戰》逆勢宣布「提前上映」　再曝全新劇照

10年前退神封存！花蓮展示全縣最老義民爺牌位　驗證民間信仰

中職／相隔一個月先發　楊晉豪：百分之百盡全力

中和中正路一排「深V車頭燈」！ 西施辣照瘋傳...老司機：嫂子很火

大陸熱門新聞

即／油罐車爆炸10死　廠房秒遭炸平

油罐車二次爆炸12死　恐怖影片曝光

浙江油罐車爆炸轟倒房屋　4死50傷

陸油罐車大爆炸　整排房屋成空殼

油罐車爆炸「瞬間全毀」　車頭噴射100米...已釀18死！

北京「疫情大反彈」3天新增43本土確診！　

司機直播性侵21歲女「求打賞」　警方調查揭「真實關係」

2天7確診！　市委書記蔡奇：北京進入非常時期

17名旅客自孟加拉抵廣州檢出「陽性」 陸民航局首發「熔斷指令」

4歲女童電池塞進下體　取出後已生鏽！　

北京進入非常時期　中疾控專家建議：不要吃鮭魚生魚片！

北京新增36確診 全與「新發地」有關

浙江油罐車爆炸「19死172傷」　砰巨響「村子剩一半」

新發地行動 北京連夜轉移上萬人

更多熱門

相關新聞

浙江油罐車爆炸「19死172傷」　砰巨響「村子剩一半」

浙江油罐車爆炸「19死172傷」　砰巨響「村子剩一半」

浙江溫嶺13日油罐車爆炸，附近一整排房屋嚴重受損，幾乎成為空殼。溫嶺市委常委、常務副市長朱明連14日在記者會上表示，目前已有19人遇難，172人住院治療，其中24人重傷，目前生命跡象平穩。

高雄燒烤店油鍋起火！女員工臉、手臂遭灼傷

高雄燒烤店油鍋起火！女員工臉、手臂遭灼傷

油罐車爆炸「瞬間全毀」　車頭噴射100米...已釀18死！

油罐車爆炸「瞬間全毀」　車頭噴射100米...已釀18死！

油罐車二次爆炸12死　恐怖影片曝光

油罐車二次爆炸12死　恐怖影片曝光

即／油罐車爆炸10死　廠房秒遭炸平

即／油罐車爆炸10死　廠房秒遭炸平

關鍵字：

油罐車爆炸浙江溫嶺燒傷

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不滿新歌被酸！郭采潔「PO網友正臉照」開嗆

他想見父最後一面、頭七都被拒　陳時中被轟忘了人性

霍建華「胸口藏超閃亮點」網放大笑了

台灣4:19發生6.0地震　民收國家級警報驚醒

40歲女「嫁閨蜜25歲兒子」戀愛2月閃婚

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

筋肉爸爸外遇2次！筋肉媽媽也出軌：花6年才修復

正妹DJ上空出門「真理褲新穿法」超噴血！

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

跟著大甲媽遶境「巧遇偶像劇男星」

北宜自行車突轉向...機車撞上瞬間燃燒！騎士吐血倒在火中

鸚鵡將登陸全台甩大雨　鋒面下周接力

韓粉凱道遊行空拍照曝！網看傻：可憐哪

Lulu 10年前「校花級清純照」曝光

更多

最夯影音

更多
台中九寶媽「從19歲生到41歲」22年生9個後...決定結紮封肚！

台中九寶媽「從19歲生到41歲」22年生9個後...決定結紮封肚！
孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

異性知己都假的？下秒取代正宮　他戳破真相：互相喜歡只是沒說

異性知己都假的？下秒取代正宮　他戳破真相：互相喜歡只是沒說

楊丞琳頂15公斤假髮「巨型蔣小花」　分享卸妝過程...前後0差別！！

楊丞琳頂15公斤假髮「巨型蔣小花」　分享卸妝過程...前後0差別！！

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面