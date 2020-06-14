浙江油罐車爆炸94歲傷者燒傷面積40%　部分重症病人燒傷面積達95%

▲浙江油罐車爆炸造成重大傷亡。（圖／翻攝央視、微博）

記者魏有德／綜合報導

浙江溫嶺昨（13日）發生油罐車爆炸事故，造成19人死亡、172人受傷，重傷人員則分送6間醫院安置。據了解，溫嶺市第一人民醫院共收治79人，年齡最高的重症患者94歲，部分病人燒傷面積達95%。

▲溫嶺油罐車爆炸部分重症者燒傷面積達95%。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，溫嶺市第一人民醫院副院長蔡海軍表示，收治的重症病例中以男性為多，年齡最高有94歲，年齡小的大約30多歲，「這位94歲患者燒傷面積在40%左右，由於其年齡太大，一些情況隨時會變化，因此病人病情仍具有一定危險性。」

▲醫護人員替油罐車爆炸意外的受傷患者吊掛點滴。（圖／翻攝中新網）

蔡海軍提到，燒傷面積95%以上代表基本上全身都燒傷，僅下腹部及部分穿衣服的地方情況稍好一些，「目前大面積燒傷在收治病人中比例較高，收治的燒傷面積達90%以上病人就有7個。」據了解，目前浙江省、溫州市、台州市已組成醫療團隊，對傷勢較重的人員一對一成立救治小組。

這輛爆炸的油罐車裝有19500升液化氣，完全爆炸的威力相當於TNT炸藥的十倍，從釋出的現場畫面和照片可以看到，事故發生時，方圓幾百公尺內的房屋和公共設施瞬間淪為一片瓦礫，甚至還有汽車被爆炸產生的氣流彈射到空中，情況相當驚險。