「幸福空間」遭控移花接木天成文旅設計師　開地圖砲！一夜狂告80網友

圖、文／鏡週刊

號稱全台最大的室內設計影音平台「幸福空間」，推出的自製節目最近踩到室內設計著作權的地雷，日前播出介紹知名的天成文旅華山町飯店，遭控涉嫌以移花接木手法，讓王姓設計師以第一人稱方式大談創作理念，引起飯店原始設計者「台北基礎設計中心」不滿，認為著作權遭剽竊，已向公平會及NCC提出檢舉。

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有網友看不過去，到幸福空間臉書留言，提到這間飯店是由台北基礎設計中心設計的，質疑幸福空間太過分了，對此，幸福空間也回應提到，「非也非也，我們是微旅行看設計的單元，也就是透過設計師的視角來看特色文旅與美食餐廳的美好…。」

幸福空間5月14日播出長達7分多鐘的老舊建築新風貌特色旅店介紹，節目中請來戴著眼鏡、穿藍色西裝外套的設計師王川仁，在女主持人芳瑜引導下，有模有樣地介紹天成文旅華山町飯店的設計理念。

本刊檢視當天節目，只見王川仁侃侃而談地介紹這棟建築採無梁板設計，以特殊工法撐起樓板，解說十分專業，加上播出過程中，畫面以斗大字體註明他的姓名及設計師頭銜，讓不知情的觀眾誤以為王就是將老舊建築注入新生命的實際操刀者。

此外，影片還出現王川仁和節目主持人一同進入飯店後，一路從櫃檯走到大廳，再轉進房間，在介紹飯店設計的過程中，他三番二次以「我們」為主詞自稱，配合節目剪接畫面，舉手投足間彷彿洋洋得意在介紹自己的作品，詭異的是，王川仁言談間提及的「我們」二字，讓人以為他才是飯店的設計師，字幕卻有多處未打出來。

位在台北市華山藝文園區、超過60年歷史的第一銀行金庫，改造成天成文旅華山町飯店，在設計界頗受好評，但原創的「台北基礎設計中心」，九日向行政院公平會及NCC提出檢舉，指控全台最大的室內設計影音平台「幸福空間」涉嫌剽竊。

幸福空間播出的天成文旅華山町節目引爆剽竊著作權糾紛，除了台北基礎設計中心氣急敗壞，不少知情的台灣室內設計協會成員，也紛紛到幸福空間網頁留言抗議，並在臉書上發起換頭貼的行動來力挺原創的重要性及價值，不料，卻反遭幸福空間以涉嫌妨害名譽提告，估計超過80人挨告，爭議有擴大之勢。

對此，民進黨立委吳思瑤8日召開「捍衛創作者權益，平台節目侵權零容忍協調會」，提及幸福空間節目涉及利用拍攝手法，侵害設計師著作權爭議，引發設計圈的怒氣，她邀集經濟部智慧財產局及NCC電台事務處等官員看完影片內容都認為，節目拍攝手法足以誤導閱聽人，對於原設計者的資訊都沒有露出，確實有傷及創作者權益之虞。

吳思瑤說，依照現行法規，著作權屬私權範疇，法律權益追討需受害方自行提告。她已要求NCC未來針對類似損及閱聽者知的權利、涉嫌侵害創作者權益的節目手法，應正式行文提醒製作單位自重，並請節目方提出具體說明。

「幸福空間」號稱全台最大的室內設計影音平台，2007年12月開站，資本額4,000萬元，在網路上或主要電視頻道都可收看，業者強調只要跟「家」有關的事，就是幸福空間的事，最大的使命是解決裝修問題，至今累計數十萬件裝潢實例。

幸福空間過去曾指控對手「設計家」偽造不實收視率，一狀告上公平會，後來裁決出爐，設計家遭罰20萬元。

幸福空間目前幾乎獨占室內裝潢影音市場，節目除了提供裝修知識，設計案場及設計師的理念介紹，有時還介紹簡易水電、油漆DIY，以及裝修監工、驗收等相關資訊，這回剽竊原創糾紛，引爆室內設計師業界大反彈，後續如何善了，備受矚目。



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