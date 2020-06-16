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美國防部長重申對民主台灣承諾　投書談「2挑戰」加強印太關係

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▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／路透）

▲國防部長艾斯培投書強調，因應中國及疫情影響，美國將致力加強印太區域合作關係。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓15日專電

美國國防部長艾斯培今天推文表示，將與日、韓、紐、澳、東南亞國家與其他太平洋島國持續建立更緊密關係，也重申對民主台灣的承諾。

艾斯培（Mark Esper）今天上午在官方推特分別發出3篇推文，表達美國對印太區域的重視，並連結他在海峽時報（The Straits Times）的投書。這篇文章暢談美國印太戰略，表示在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）與中國挑戰下，美國將致力與區域盟友及合作夥伴建立更緊密安全關係。

他在其中一篇推文中表示，「夥伴關係：我們持續與日本、南韓、紐西蘭、泰國、澳洲、菲律賓、東帝汶、巴布亞紐幾內亞、斐濟、東加王國與其他太平洋島國建立更緊密關係，維持對民主台灣承諾。」

美國國會參議院軍委會日前通過預算總額高達7405億美元的「2021財政年度國防授權法」（NDAA 2021）的法案摘要中，也表達對「台灣關係法」的承諾，並支持深化雙邊關係。

法案也通過建立「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）。摘要指出，美國在印太區域面臨巨大威脅，這項倡議向中國傳達強烈訊號，亦即美國堅定捍衛在印太的利益。

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