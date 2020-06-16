打臉川普！美國最高法院裁定：法律保障LGBT員工「不受歧視」

▲同志大遊行。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社



美國最高法院今天裁定，1964年民權法案禁止職場歧視的規定也保障同性戀者和跨性別員工。這讓提倡同性戀、雙性戀、跨性別者（LGBT）權利的人士獲得重大勝利。

路透社報導，最高法院9位大法官是以6票對3票做出這項裁定，這堪稱最高法院2015年裁定全國同性婚姻合法化以來有關LGBT人士權利的最重大一刻。 在這項新裁決中，大法官裁定同性戀與跨性別者也獲得民權法案（Civil Rights Act）第7章的保障。

這章的內容禁止雇主因性別、種族、膚色、宗教和原國籍等因素歧視員工。 在美國大多地區，對同性戀和跨性別者的職場偏見原來都仍合法，有28個州缺乏防止這類職業歧視的廣泛措施。

最高法院是針對喬治亞州和紐約州的兩項同性戀權利訴訟案，以及密西根州的一項跨性別者權利訴訟案做出這項裁定，承認聯邦法律提供員工這些新保障。



▲川普提名戈蘇奇出任美國最高法院大法官。（圖／路透）

這項裁定的判決書是由保守派大法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）主稿，他是由現任總統川普提名，而川普的政府在相關訴訟中反對LGBT員工的主張。 同屬保守派的首席大法官羅勃茲（John Roberts） 和戈蘇奇一樣，加入最高法院4位自由派大法官的行列 ，支持這項裁定。

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▼ 美國聯邦最高法院大法官戈蘇奇。（圖／路透社）