　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

打臉川普！美國最高法院裁定：法律保障LGBT員工「不受歧視」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼同志大遊行,Gay Pride,The Equality Parade,LGBT,波蘭,華沙。（圖／達志影像／美聯社）

▲同志大遊行。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國最高法院今天裁定，1964年民權法案禁止職場歧視的規定也保障同性戀者和跨性別員工。這讓提倡同性戀、雙性戀、跨性別者（LGBT）權利的人士獲得重大勝利。

路透社報導，最高法院9位大法官是以6票對3票做出這項裁定，這堪稱最高法院2015年裁定全國同性婚姻合法化以來有關LGBT人士權利的最重大一刻。 在這項新裁決中，大法官裁定同性戀與跨性別者也獲得民權法案（Civil Rights Act）第7章的保障。

這章的內容禁止雇主因性別、種族、膚色、宗教和原國籍等因素歧視員工。 在美國大多地區，對同性戀和跨性別者的職場偏見原來都仍合法，有28個州缺乏防止這類職業歧視的廣泛措施。

最高法院是針對喬治亞州和紐約州的兩項同性戀權利訴訟案，以及密西根州的一項跨性別者權利訴訟案做出這項裁定，承認聯邦法律提供員工這些新保障。

▲▼ 美國總統川普11日現身達拉斯市競選造勢大會。（圖／路透）
▲川普提名戈蘇奇出任美國最高法院大法官。（圖／路透）

這項裁定的判決書是由保守派大法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）主稿，他是由現任總統川普提名，而川普的政府在相關訴訟中反對LGBT員工的主張。 同屬保守派的首席大法官羅勃茲（John Roberts） 和戈蘇奇一樣，加入最高法院4位自由派大法官的行列 ，支持這項裁定。

►貝佳斯美膚泥漿面膜特價699元，點我購買！

有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！　

▼ 美國聯邦最高法院大法官戈蘇奇。（圖／路透社）

▲美國聯邦最高法院新任大法官戈薩奇（Neil Gorsuch）就任。（圖／路透社）

ET快訊
迷昏21歲短裙妹！陸司機「性侵直播」千人觀看：斗內就給看
台南旅社驚傳17歲高中女生「倒床邊」！同學發現送醫宣告不治
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

睡起來！伊斯蘭政教領袖提「防疫絕招」：我們睡它也睡

打臉川普！美國最高法院裁定：法律保障LGBT員工「不受歧視」

大阪台男走私9Kg毒品！市價5.65億日圓　黃姓男子等5人取貨被捕

手寫超詳細「校園屠殺」步驟！15歲少年家中藏自製炸彈、18個燃燒瓶...超慘下場曝

網交女「第一次見面」就親親！私人教練嘴破慘罹皰疹　竟要她付519萬賠償金

【黃寶慧】慧眼看天下／川普稱示威民眾故意跌倒　吳子嘉：嚴重歪曲事實，只為鞏固選情

3歲撞見「爸媽在行房」！她開啟14年性奴地獄　獸父還逼「在弟弟前面做」

尼泊爾新地圖列「3爭議地」為領土　卡拉帕尼是誰的？印度一看怒了

英相強生擬擴大接納750萬香港公民　保守黨逾2／3成員罕見支持

馬丘比丘7月將重啟　抗疫拚觀光面臨遊客大幅縮減

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

吃零食、追劇、被老師靜音樣樣來 遠距教學的各種行為...網：太寫實

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

竹南科學園區騎士撞對向左轉車　噴飛20公尺空中轉圈3秒墜地亡

蘿莉塔爆曖昧無尊「爸媽都在問」　還原「視訊沒穿下半身經過」

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

驚悚影片曝！竹南科學園區騎士猛撞左轉車　噴飛空中狂轉圈「3秒墜地」亡

睡起來！伊斯蘭政教領袖提「防疫絕招」：我們睡它也睡

打臉川普！美國最高法院裁定：法律保障LGBT員工「不受歧視」

大阪台男走私9Kg毒品！市價5.65億日圓　黃姓男子等5人取貨被捕

手寫超詳細「校園屠殺」步驟！15歲少年家中藏自製炸彈、18個燃燒瓶...超慘下場曝

網交女「第一次見面」就親親！私人教練嘴破慘罹皰疹　竟要她付519萬賠償金

【黃寶慧】慧眼看天下／川普稱示威民眾故意跌倒　吳子嘉：嚴重歪曲事實，只為鞏固選情

3歲撞見「爸媽在行房」！她開啟14年性奴地獄　獸父還逼「在弟弟前面做」

尼泊爾新地圖列「3爭議地」為領土　卡拉帕尼是誰的？印度一看怒了

英相強生擬擴大接納750萬香港公民　保守黨逾2／3成員罕見支持

馬丘比丘7月將重啟　抗疫拚觀光面臨遊客大幅縮減

睡起來！伊斯蘭政教領袖提「防疫絕招」：我們睡它也睡

東港火燒船2小時燒光2億！家屬崩潰癱坐地　漁會曝光「5艘千萬漁船」

要求陳其邁「釣魚台辦比賽」　周玉蔻狂酸蔣萬安：你韓國瑜啊

嫩妻傳134秒影片獎勵！他手機「連結螢幕」冒冷汗：在開會啊

獨／慘烈現場！高雄夢時代「飛天警車」身分真相曝光　所長回應了

打臉川普！美國最高法院裁定：法律保障LGBT員工「不受歧視」

高雄警車飛起來！街頭狂飆「騰空飛躍」輕軌…下秒變三輪車

過辛亥隧道…車上廣播秒變聲！他聽「詭異誦經」嚇呆　行車畫面曝

《超級瑪利歐》無敵星星風扇太可愛！一番賞不到200元　快找日本代購

網紅「塗黑臉」大玩黑人抬棺　「新台灣人」戴維斯怒轟：非常噁心

傻眼貓咪！喵皇中計撞保鮮膜 原地呆站2秒：是誰暗算朕

國際熱門新聞

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

3歲撞見「爸媽在行房」成性奴14年　獸父逼「在弟弟前面做」

蓄謀進行校園屠殺！15歲少年遭逮捕

非裔生前畫面曝光：今天我女兒生日

大阪台男走私毒品　值5.65億日圓

父將兒女忘在車上4hr　高溫32度活活熱死

第一次見面就親親！他慘罹皰疹　要網交女付519萬

拒捕男突然吃自己的肉　32分鐘後死亡

以為「結婚就能懷孕」！天真夫妻等不到小孩求醫

僅3國相信美國抗疫贏中國　驚見台灣

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

慧眼看天下／川普稱示威民眾故意跌倒

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

更多熱門

相關新聞

美股全線再暴跌　道瓊跌600點

美股全線再暴跌　道瓊跌600點

市場憂心全美經濟解封之際疫情將二度來襲，美股周一（15日）開盤再度走跌，延續上周跌勢。道瓊工業指數開盤下跌608點或2.4％，標普500指數下跌1.9％，那斯達克綜合指數也下跌超過1.4％。

傳蓬佩奧將會晤中國官員？趙立堅回應了

傳蓬佩奧將會晤中國官員？趙立堅回應了

美前海軍陸戰隊成員涉間諜罪　遭俄判16年

美前海軍陸戰隊成員涉間諜罪　遭俄判16年

美F-15戰機墜北海　重大搜救啟動

美F-15戰機墜北海　重大搜救啟動

僅3國相信美國抗疫贏中國　驚見台灣

僅3國相信美國抗疫贏中國　驚見台灣

關鍵字：

同志LGBT美國北美要聞

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

工程師買春中來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

台東縣蘭嶼高中學生疑心臟病發送醫急救不治

迷昏21歲短裙妹！司機「性侵直播」2000人觀看

斯亞賣網拍「發文抱怨物流」被砲轟！直播哭了

警鳴笛趕路被保時捷撞　畫面曝光

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

台中「299吃到飽」強勢回歸！　驚見高單價食材

砸車民宿遭負評價灌爆！老闆娘還原始末

水龍頭式血崩！她一天「換10片衛生棉」：以為很正常　醫一驗傻了

小鬼黃鴻升「我沒羅志祥電話」突嚴肅收笑容

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

更多

最夯影音

更多
咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋
黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

吃零食、追劇、被老師靜音樣樣來 遠距教學的各種行為...網：太寫實

吃零食、追劇、被老師靜音樣樣來 遠距教學的各種行為...網：太寫實

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面