3歲撞見「爸媽在行房」！她開啟14年性奴地獄　獸父還逼「在弟弟前面做」

▲性侵示意圖。（圖／123RF）

記者黃心瑀／綜合報導

南韓一名女童從3歲開始，長達14年的時間遭受親生爸爸的性侵，期間她的媽媽跟奶奶不僅沒有出手幫助，更反過來指責她；這起荒唐的事件在近日爆發，而該名爸爸在法庭上接受審問時，竟然還以「服用降血壓藥試圖降低自己性慾」的誇張理由，試圖讓自己脫罪。

綜合韓媒報導，受害女童在3歲時意外撞見爸媽行房，沒想到這卻是一場惡夢的開始，她的爸爸從那次之後，對她進行長達14年的時間的性侵行為，除了做出侵犯的動作，喪心病狂的爸爸還要求兒子觀看性侵過程，甚至強行要兒子對女兒做出一樣的行為。

報導中指出，女童因為缺乏其他成年人的保護，獨自忍受了10幾年的性侵，但最令人傻眼的是，她曾經項自己的媽媽跟奶奶求救，但卻反過來被責怪、辱罵。事件爆發後進入法庭審判，該名獸父在一審時因為沒有盡到養育責任、只顧解決私人性方面的慾望，被判處17年監禁、10年求職限制，以及強制戴上電子腳鐐20年的時間。

但該名爸爸卻認為，一審的判刑太重，帶電子腳鐐的要求十分不合理，並且提出了上訴；法院在二審中指出，嫌犯不顧受害者的痛苦，還用「服用高血壓藥抑制性衝動」等荒唐了理由試圖脫罪，最後仍維持一審判決。