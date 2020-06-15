曾文溪親水公園如詩如畫秘境現已成打卡聖地　李文俊秀照片官員都讚嘆！

▲台南市議員李文俊期望市府儘快拓寬道路，種植大型樹木增加綠蔭空間，為台南打造一處新的觀光秘境。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員李文俊15日總質詢時，秀出一張張安定區曾文溪親水共融公園夕陽和阿勃勒景緻，如詩如畫般的秘境美景，讓在場官員和鄉親都讚嘆不已，李文俊說此處美景已成遊客觀光打卡聖地，期望市府儘快拓寬道路，種植大型樹木增加綠蔭空間，為台南打造一處新的觀光秘境。

李文俊指出，曾文溪安定滯洪池開發基地位處於蘇厝、蘇林兩里，面積約41.5公頃，蘇厝、蘇林兩里庄頭原住曾文溪畔，依溪而居，因遭多次水患侵襲，導致溪道改變而遷居，因此居民對曾文溪母河有股親切的歷史意義，更是庄頭王爺文化的始源，讓居民對曾文溪懷有無限回憶，隨著安定滯洪池的開發，吸引很多民眾前往休閒運動，親水共融公園的阿勃勒和夕陽美景才為外界所知。

李文俊秀出一張張的影片，看到在場官員都被美景懾服，他強調園區綻放的滿園金黃阿勃勒和猶如印象派畫風的夕陽美景，都是手機拍下來的，並不是畫畫，道現場配合光影的變化更美，他知道台南市政府已申請前瞻計劃經費，已進行第2階段景觀工程施作，但鄉親期望滯洪池底的環道要拓寬，並增植大樹、涼亭增加綠蔭和活動空間，希望市政府積極爭取，帶動地方文化觀光價值。

李文俊質詢議題轉到紓困和振興券，他批評民進黨中央從抵用券、酷碰券改到現在的振興券，民眾苦苦等候，卻換來政府一變再變的政策，累垮基層公務員，一個紓困跟振興搞的如此複雜，直接發現金每人3千元，不論大小漢，化繁為簡不就解決，別的國家疫情發生後沒多久，現金大部分都發完了，台灣發的慢發的最少，還搞的這麼亂，跟人民斤斤計較，為什麼人民要花費1千元、去買3千元的紙券，3倍券根本把人民當猴耍。

李文俊表示，自營商因規定要在自己公司設立投保單位，停業後，沒有加入工會的勞保，就領不到紓困補助款，反觀農民只要有農保，政府就自動匯入1萬元給農民補助款，有勞保者卻沒有辦法享有同等待遇，台南市政府應重視勞工邊緣人的苦境，積極協助發放紓困補助款，力求公平與正義。

李文俊也請台南市政府給孩子一個開心、家長放心的教育環境，公立幼兒園的招生應該以交通便利為優先考量，只要在學區內不抽籤就可登記入學，以減輕職業婦女和弱勢家庭的負擔，小新國小蓮潭分校，預計年底完工，校區規劃國小24班、幼兒園兩分，但未來沒有增建空間，小新國小面積也只有1.2公頃，未來最多只能夠規劃國小12班、幼兒園兩半，面對南科善化區的人口持續增加，教育局應積極規劃徵收小新國小西側學校預定地以做準備，LM預定地因為只有2公頃，不適合做為國中用地，請市府將緊鄰的NO四公頃用地作為國中用地。

為吸引台商鮭魚洄流，李文俊再次呼籲政府加速開發南科ABC特定區和安定小新工業區，打造優質投資環境為地方發展創造新的價值與效益，也讓老舊工業區能浴火重生。

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