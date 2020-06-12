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50元玩7館！北市「暑假促銷」貓纜單程票價直接砍半　北北基聯票高鐵6.5折

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▲▼台北市觀傳局串聯北市的場館、觀光產業攜手合作推出「安心旅遊專案」。（圖／北市觀傳局提供）

▲台北市觀傳局串聯北市的場館、觀光產業攜手合作推出「安心旅遊專案」。（圖／北市觀傳局提供）

記者袁茵／台北報導

隨著近期國內疫情解封，國旅呈現「大爆發」跡象，為吸引民眾探訪台北，臺北市政府觀光傳播局12日公布北市「安心旅遊專案」，包含能以「歡樂銅板價」玩遍台北各大場館及觀光景點、17條安心旅遊路線、入住安心旅宿或參觀101觀景台就限量贈送雙層觀光巴士兌換券等好康活動，鼓勵民眾來台北遊玩、一起安心GO（購）台北。

北市觀傳局特別串聯北市各大觀光景點推出暑期大促銷，優惠期間自今年7月15日至8月31日，只要上北北基好玩卡官網或KLOOK官網購票就享有「銅板優惠價」，包含能以半價20元參觀台北市立天文科學教育館、貓空纜車單程票從120元降至50元，以及7月期間自來水園區門票從80元降至50元等。

▲▼貓空纜車,指南宮站,纜車,觀光,水土保持,山坡地開發,木柵,旅遊。（圖／記者李毓康攝）

▲上北北基好玩卡官網或KLOOK官網購票，貓空纜車單程票從120元降至50元。（圖／記者李毓康攝）

另購買台北市立動物園60元套票就贈送好禮，限量2000份；更推出超殺優惠「一票玩到底」專案，7大場館聯票原價330元，暑假期間只要50元就能暢遊，包含台北市立美術館、台北二二八紀念館、士林官邸正館、台北當代藝術館、草山行館、李國鼎故居、孫運璿科技人文紀念館等7大景點。另兒童新樂園「一日歡樂票」（含21項遊樂設施）也只要200元（原價350元），鼓勵民眾攜家帶眷前來旅遊。

台北市副市長黃珊珊表示，北市這次推出的安心旅遊專案內容相當優惠，結合了景點、商圈、旅宿業，也推出適合親子共遊的「銅板優惠價」場館特惠，搭配即將於7月啟動的安心國旅補助、三倍券發行，希望吸引民眾到台北旅遊、消費，把三倍券留在台北。

除「歡樂銅板價」玩景點外，觀傳局也推出17條安心旅遊路線，包含10條台北經典遊程、4條芬多精休閒步道、3條河濱單車輕旅行路線，希望民眾走出戶外健康遊，也結合40處商圈、夜市等鼓勵民眾安心GO。

▲▼台北市觀傳局串聯北市的場館、觀光產業攜手合作推出「安心旅遊專案」。（圖／北市觀傳局提供）

同時，多家業者也響應北市安心旅遊方案，包含雄獅旅行社、東南旅行社、宏祥旅行社、富友旅行社、康福旅行社、佳瑛旅行社、KKday、五福旅行社、鼎運旅行社、三盛旅行社、大島台灣等，都推出豐富的台北遊程，例如KLOOK提供十多個安心遊程讓旅客探訪，包括陽明山、北投等熱門的戶外景點，以及結合歷史人文的在地導覽體驗，透過古蹟、宗廟與老字號店家感受老台北的輝煌年華，讓旅客探索不一樣的台北魅力。

觀傳局也於6月8日起公開招募「安心旅宿」，凡符合防疫自主管理檢查16項標準，且符合觀傳局、建管處、消防局、衛生局等單位相關規定，即可成為本市安心旅宿，且只要於安心旅宿住宿消費滿千，將限量加碼贈送價值600元的雙層觀光巴士24小時乘車兌換券，每人限領1張。

另外，只要於7月15日至8月31日憑台北市合法旅宿消費滿額的發票，還可以週週抽電動機車；入住台北市合法旅宿，後續將加碼贈送溫泉抵用券，數量有限、送完為止。

為創造來北市旅遊的加乘效果，自6月15日起，凡參加台北101觀景台國人優惠活動購票入場之旅客，特別加碼贈送雙層觀光巴士單次票兌換券，每日限量600張，讓遊客與「全臺最高樓台北101和最高巴士雙層觀巴」來場美麗邂逅，一起體驗「登高望遠遊臺北」的恣意快感。

台北市政府觀傳局局長劉奕霆表示，這次北市安心旅遊專案誠意十足，也有推出2大旅遊套票，優惠期間直接下殺半價，包含結合永康商圈的「安心旅遊，祈願永康」套票，8月底前「北北基好玩卡高鐵聯票」的高鐵車票只要65折等，民眾可以上北北基好玩卡官網查看多重好康優惠，希望民眾不要錯過。台北市6至9月也將有一連串的夏季大型活動，包含2020親水體驗活動、台北親水節、台北河岸童樂會、大稻埕情人節等，歡迎民眾一起來台北遊玩。

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