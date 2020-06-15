新北「435藝術聚落」6月中開張！人體解剖挑戰生死禁忌、手工立體書創作者進駐

▲新北「435藝術聚落」6月中開張，圖為藝術家張瑋倫工作室。（圖／新北市政府文化局）

記者林育綾／台北報導

新北市板橋「435藝術家聚落」進駐計畫即將於6月中開張！開放3棟建築物供藝術家進駐，打造聚落成為藝術家夢想基地，然而此次評選恰逢新冠肺炎疫情，部分藝術家滯留國外無法前來，因此聚落評選也首次啟用視訊連線，橫跨時間與空間，更因此延後進駐關閉長達2個月，進行空間消毒與整頓。

新北市文化局自2013年開辦435藝術家進駐計畫至今，首度開放不限國籍申請，除了台灣藝術家，也吸引英、法、日、韓、港、俄羅斯等各國藝術家投件，數量超過百件爭奪60席。除了原進駐的雕塑、美術、行為藝術領域之外，這一期入選類別更是豐富多元，例如：解剖學藝術、影像採集、電影創作、文創產品設計、手工立體書創作、聲音藝術、塗鴉藝術等，還有古琴與南管音樂、關心環境浩劫議題或族群文化傳承的藝術家。

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▲立體書設計藝術家賴冠傑作品。（圖／新北市政府文化局）



其中旅居歐洲10年的台灣藝術家陳思穎，希望將曾在荷蘭舉辦的「人體解剖拼貼工作坊」帶進板橋，以藝術的角度切入解剖學與醫學，突破大眾對於生死議題的禁忌與畏懼。而立體書設計藝術家賴冠傑的年度計畫中，將與花東原民部落合作，以當地部落文化為主題，開設村民教學與製作可自行組裝的DIY立體書，期望推廣部落文化，目前也正推出暑期立體書課程。

▲藝術團隊Empty Art Collective作品《靜寂的奔跑》。（圖／Empty Art Collective提供／新北市政府文化局）



另一組藝術團隊Empty Art Collective，由2位台灣、1位英國、1位俄羅斯藝術家組成，去年於松菸展出的裝置作品以環保創作為主題，喜歡觀察環境與社會的他們，希望民眾與作品互動交流藝術的同時，也能關心與意識環境議題。

2020是新北市政府文化局「藝術輻輳計畫」的第一年，期許以藝術聚落為軸心，向外滾動藝術家所散發的能量，也希望435的進駐藝術家接觸在地議題及生活藝術，讓「435藝術聚落」成為一處讓藝術家成長並茁壯發展的夢想基地。

板橋435藝文特區

新北市板橋區中正路435號

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