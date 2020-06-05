宜蘭人力派遣公司遭砸店槍擊1人中彈　警2小時火速逮10人

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭冬山路5段一家人力派遣公司日前發生債務糾紛砸店毀車開槍衝突事件，5日上午竟又發生有人又前往尋仇開槍，造成一名31歲胡姓男子腿部中彈，緊急送醫，槍嫌逃逸後，羅東警方2小時內偵破，火速逮捕主嫌許男等10人到案。

▲▼宜蘭人力派遣公司1人傷槍擊案，羅東警方2小時內偵破，火速逮捕主嫌許男等10人到案。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

羅東分局表示，5日7時50分許接獲報案在冬山鄉冬山路五段發生槍擊案，立即派遣員警趕赴現場，經了解一輛自小客車遭毀損，自小客車駕駛31歲胡姓男子（人力派遣公司負責人）遭開槍右大腿中彈，胡男與先前5月26日在冬山鄉冬山路三段及五段路口因債務糾紛涉嫌遭砸店、開槍之被害人是同一人，胡男經送往博愛醫院醫救治後，目前無生命危險。

槍擊案發生後，羅東分局獲報後立即與刑警大隊組成專案小組，經調閱現場監視器分析過濾人車，鎖定3部可疑涉案車輛，於9時40分許在宜蘭縣員山鄉隘界路查緝10人到案。

警方調查，許姓及簡姓犯嫌2人，在5月間向胡男借款新台幣20萬元，約定於1周後償還債務竟未償還，胡男多次索討，讓已還債7萬元的許姓及簡姓2人十分不滿，竟夥同不詳男子共4人開一部車，在5月26日晚上20時許，連續2次到胡男所經營之人力派遣公司連砸店2次洩憤。

許男等3人下車砸店時，適逢胡男友人駕車經過，欲攔下許男的車時，卻遭許姓等犯嫌開車衝撞，胡姓3友人見狀後憤而下車持棍棒砸許男的車，未料車內不詳男子於車內朝外開槍射擊一發後，旋即許男等4人棄車逃離現場，胡男友人見狀後亦紛紛駕車離開。

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