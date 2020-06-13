廂型車停1個月傳惡臭無人管...停車場報警驚見「毛巾+膠帶」捆男屍！

▲男子遇害後，被棄屍在廂型車內。（示意圖／取自免費圖庫pixbay）



記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣5月發生一起停車場棄屍案，住所、職業不明的31歲男子岩渕和政被人發現身中數刀，全身被毛巾與膠帶綑綁後棄屍於一輛廂型車內。警方6月3日針對此事件，以詐欺案件逮捕了多名嫌犯，經調查後，懷疑其中一名19歲少年與另一名23歲男子涉嫌參與此案，因此緊急將其再逮捕。

根據《埼玉新聞》報導，31歲的死者岩渕和政2019年2月告訴家人要去埼玉找工作後，就離開家鄉大分縣，不過自從今年（2020年）4月14日起，便與親朋好友失聯。直到5月10日警方接獲民眾通報，埼玉縣和光市的一處月租型停車場內有停放已久的可疑車輛，趕往現場後，才在車上發現死亡已久的岩渕。

警方表示，岩渕的脖子與背部被砍了數刀，經法醫相驗後，確定為失血過多死亡。據了解，岩渕被發現時，身上被毛巾與膠帶纏繞。警方在車內發現沾滿血跡的刀具，疑似為凶器，而箱型車則是嫌犯從東京的一間公司偷來的。

埼玉縣警方3日針對此事相關詐欺事件，以詐欺、詐欺未遂罪名逮捕多名嫌犯，深入調查後，鎖定一名19歲的少年與另一名23歲男子涉嫌參與棄屍，疑似在男子失聯當日行兇，因此將兩人再逮捕。

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～